Pamso: Spodziewamy się syndromu ostatniej pensji

Anna Tomaszewska-Nowak podkreśla, że 2020 rok wymyka się wszelkim prognozom opartym o stare algorytmy.

- Do kwietnia nie widzieliśmy znaczących różnic w ilości sprzedaży w stosunku do 2019 roku. Znaczące za to były różnice pomiędzy kategoriami. W górę skoczyła sprzedaż kiełbas suchych i mięs, co wynikało z robienia zapasów w oparciu o produkty z długim terminem przydatności do spożycia oraz z samodzielnego przygotowywania posiłków w domach po administracyjnym zamknięciu sektora Horeca i powszechnej pracy zdalnej - dodaje.

Przedstawicielka ZM Pamso przyznaje, że w maju spółka spodziewa się spadku sprzedaży w relacji do 2019 roku we wszystkich kategoriach, także asortymentu grillowego.

- Przyczynami niższych zakupów są w naszej ocenie przede wszystkim zmiany ekonomicznie po stronie gospodarstw domowych - zmniejszenie popytu wewnętrznego spowodowanego utratą dochodów. Wiele rodzin doświadcza syndromu "ostatniej pensji", co skłaniać będzie do ostrożnych i oszczędnych zakupów. Pozostali, także z obawy o niepewność jutra, będą ograniczać wydatki. To będzie w naszej ocenie najważniejszy czynnik determinujący zakupy Polaków przez najbliższe miesiące. Stanowić on będzie ogromne wyzwanie dla nas jako producenta i dystrybutora hurtowego i detalicznego, jak i całej branży mięsnej - dodaje.

Tomaszewska-Nowak zauważa, że w sytuacji zmniejszonych przychodów konieczne będzie dostosowanie struktury kosztów zarówno po stronie zakupów surowca jak i kosztów pracowniczych.

- Oczywiście wszyscy będziemy starali się zachować pozory starej normalności i dlatego kto będzie dysponował bezpieczną lokalizacją, będzie grillował w gronie rodzinnym. Dlatego przygotowaliśmy nowość na sezon grillowy 2020 - Kiełbasę Herbową z dodatkiem wołowiny. Dodatek wołowiny podbija delikatnie smak tego wyrobu, szczególnie przy grillowaniu - podsumowuje.