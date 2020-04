Pandemia nie zaburzyła popytu na jaja konsumpcyjne przed Wielkanocą (wideo)

W ocenie Katarzyny Gawrońskiej dobrą wiadomością jest fakt, że nadzwyczajna sytuacja z epidemią nie zaburzyła popytu na jaja.

- Jest on porównywalny do lat ubiegłych. Mamy wrażenie, że jaja jako podstawowy produkt spożywczy w koszyku zostały potraktowane z taryfą ulgową. Paradoksalnie branży jajecznej udało się utrzymać w ostatnich tygodniach równowagę podażowo-popytową. Rynek, odwrotnie niż w przypadku mięsa drobiowego, pozostawał w trendzie umiarkowanego wzrostu cen - dodała.

W ocenie dyrektor KIPDiP problemem dla producentów jaj było odcięcie od rynku HoReCa.

- W szczególności dotknęło to tych producentów, którzy uzależniali swoją sprzedaż od tego kanału. W efekcie poszukiwali panicznie alternatywnych rynków zbytu, przez co lokalnie ceny jaj konsumpcyjnych spadały, natomiast ujęciu krajowym sytuacja była poprawna i ceny rok do roku wzrastały - wskazuje.

Katarzyna Gawrońska wskazuje, że odpowiedzialne za powyższą sytuację były trzy czynniki:

- Po pierwsze, dobry detal. Cała sprzedaż na rynku przeniosła się na konsumenta detalicznego. Po drugie, zakłady przetwórstwa jaj, które zawsze w okresie przedświątecznym oferują dobre ceny producentom. Po trzecie, eksport. Tak jak w przypadku mięsa drobiowego eksport się załamał, tak branża jaj dobrze sobie poradziła z logistyką. Nie zablokowano głównych kanałów sprzedaży, tj. przetwórni w Niemczech czy Holandii, a nieco wyższe koszty transportu i niższe ceny rekompensowała słabsza złotówka wobec euro - dodała.

Jak branża jajeczna radzi sobie w nowymi wymogami sanitarnymi? Jak wygląda organizacja pracy w dobie pandemii? Czy producenci z optymizmem patrzą na okres poświąteczny? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w materiale wideo: