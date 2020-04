Pandemia wymusi konsolidację branży mięsnej?

O trudnej sytuacji m.in. w drobiarstwie pisaliśmy szczegółowo już dwa tygodnie temu. Dynamicznie rosnąca przez lata produkcja i eksport drobiu stały się wyzwaniem w dobie zamknięcia gastronomii i ograniczeń w transporcie w całej Europie. Eksperci wskazują, że tak źle w branży nie było od 1989 roku, a tegoroczny kryzys spowoduje falę upadłości mniejszych i średnich zakładów.

Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole Bank Polska SA jest zdania, że trudne momenty rynkowe zawsze stwarzają możliwości do konsolidacji.

- Sytuacje, w których wiele firm walczy o przetrwanie, ma problem ze zbytem i płynnością finansową powodują, że przetrwają jedynie najsilniejsi. To naturalna kolej rzeczy. Im dłużej będzie trwało zamknięcie gospodarek, im dłużej będą utrzymywanie ograniczenia administracyjne, które warunkują sytuację w gastronomii, tym trudniejsza będzie sytuacja sektora - mówi.

Ekspert wskazuje, że wszystko zależy od tego jak długo potrwa pandemia i jak szybko będą znoszone ograniczenia.

- Jeśli stanie się to w miarę szybko, przestrzeń do konsolidacji wynikająca z kryzysu będzie ograniczona. Natomiast im dłużej będą utrzymywane obostrzenia, tym ryzyko jest większe. Pamiętajmy o tym, że nawet w momencie zniesienia ograniczeń dotyczących restauracji ciężko oczekiwać żeby konsumenci od razu rzucili się do gastronomii, po pierwsze z obawy o zakażenie, a po drugie, sytuacja gospodarcza nie będzie sprzyjać zwiększonym wydatkom - podsumował.

O tym, że obecne perturbacje mogą doprowadzić do konsolidacji branży mięsnej przekonany jest Piotr Kulikowski, prezes Indykpolu i Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej.

- Z jednej strony są jeszcze realizowane kontrakty zawierane przed pandemią i ich parametry są pozytywne, ale praktycznie się one kończą. Z drugiej strony cześć klientów zagranicznych próbuje się wycofać z realizacji zobowiązań argumentując załamaniem się ich rynków. A z trzeciej zamówienia na kolejne tygodnie praktycznie zamarły. Rynek krajowy w związku z nadwyżką podaży zareagował spadkiem cen.