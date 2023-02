Z okazji Walentynek właściciel marki Dolina Dobra przeprowadził nietypową akcję marketingową. Opakowania parówek tej marki pojawiły się w...salonach jubilerskich.

Parówki u...jubilera. Dolina Dobra z nietypową akcją na Walentynki. fot. mat. pras.

Dolina Dobra z nietypową akcją na Walentynki

Walentynki to święto, które wywołuje skrajne emocje. Podczas gdy jedni spędzają ten czas na miłosnych uniesieniach, u innych dzień ten budzi dużą niechęć. Niezależnie po której stronie barykady jesteśmy, staramy się znaleźć sposób, by mile zaskoczyć drugą osobę. Niezwykłe podejście do walentynkowego szaleństwa można zaobserwować w salonach jubilerskich m.in. w Warszawie, Wołominie, Bartoszycach, Ełku czy Giżycku, gdzie w alternatywie do pierścionka można znaleźć… parówki!

Parówki Doliny Dobra u jubilera

Dlaczego parówki Doliny Dobra i dlaczego akurat w salonie jubilerskim? Odpowiedź stanowi ich skład - dobry i czysty niczym złoto!

Akcję można zaobserwować w wybranych salonach jubilerskich w Warszawie, Wołominie, Lidzbarku Warmińskim, Ełku, Bartoszycach, Suwałkach, czy Giżycku. Stoi za nią marka Dolina Dobra, która stawia na smak i jakość swoich produktów, zachęcając wszystkich do uśmiechu i podejścia do Walentynek z przymrużeniem oka.

Zamiast wręczać drugiej połówce niejadalną różę, warto pomyśleć o czymś oryginalnym, smacznym, naturalnym i przyjaznym dla środowiska, takim jak parówki od Doliny Dobra. A jeśli te parówki połączymy ze wspólną kolacją, podczas której najważniejszy będzie czas spędzony razem, zamiast kulinarnych eksperymentów, może nam wyjść przepis na Walentynki idealne!

Dla wszystkich, którzy jednak nie chcą poddać się magii walentynkowego święta, Parówki od Doliny Dobra z czystą etykietą będą dobrym pomysłem na spokojny wieczór, ze smaczną i szybką w przygotowaniu przekąską oraz dobrym filmem w tle.

