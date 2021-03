Pasty rybne w nowym wydaniu

Marka Helcom Premium prezentuje nowe produkty, które mogą zaskoczyć niejednego miłośnika ryb. To seria past rybnych z różnymi dodatkami, które doskonale sprawdzą się jako przekąska lub dodatek do dań i kanapek. Zdrowie i bogate w kwasy omega 3 charakteryzują się również niską zawartością tłuszczu.

Pasty zostały przygotowane z najwyższej jakości ryb, a dostępne będą w ekologicznych, szklanych słoiczkach o pojemności 161 ml lub 225 ml. W nowej serii można znaleźć pięć odkryć smakowych. Są to:

Makrela z suszonymi pomidorami

Pierwsza odsłona to połączenie popularnej i lubianej w Polsce makreli z suszonymi na słońcu pomidorami. To właśnie one nadają tej propozycji wyrazistego smaku i kuszącego aromatu.

Makrela i pstrąg z grillowaną papryką

W drugiej odsłonie można smakować niebanalnego połączenia dwóch pysznych ryb - makreli i pstrąga. Tę kompozycję zdecydowanie podkreśla warzywny dodatek w postaci grillowanej papryki.

Makrela ze szpinakiem

Kolejna odsłona to pasta z makreli ze szpinakiem. Połączenie idealnie wpisuje się w gusta wszystkich poszukiwaczy nowych doznań smakowych oraz osób lubiących zaskakiwać swoje podniebienie.

Pstrąg z groszkiem

Pasta z aromatycznego pstrąga z dodatkiem zielonego groszku może zadziwić niejednego smakosza ryb. Wyrazista i delikatna jednocześnie zadowoli tych, którzy w kuchni kierują się ciekawością smaku.

Tuńczyk z zielonymi oliwkami

Ostatnia odsłona to pasta z tuńczyka z zielonymi oliwkami. Znane m.in. z kuchni śródziemnomorskiej zielone oliwki delikatnie przełamują smak tuńczyka, tworząc razem ciekawą i apetyczną kompozycję.

Właścicielem marki Helcom Premium jest firma Greek Trade, znany producent, dystrybutor i importer produktów branży spożywczej, działający na rynku od 1992 roku.

www.helcompremium.pl