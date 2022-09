Pasztet z pieca – aksamitna alternatywa na pyszną kanapkę

Autor: portalspożywczy.pl/PR

Data: 09-09-2022, 16:51

Pasztet z pieca to doskonale doprawiony pasztet drobiowo-wieprzowy, który kusi efektowną, przypieczoną skórką i aksamitnym wnętrzem.

Pieczony jest w prostokątnej foremce. Do wytworzenia 100 g produktu wykorzystano 103 g surowców drobiowych i wieprzowych. Pasztet z pieca posiada lekko wyczuwalną nutę wątróbki. Jest łatwy do smarowania - to świetna alternatywa na pyszną kanapkę. Idealny również na wykwintne tosty z dodatkiem żurawiny lub marynowanych grzybków!

Pasztet z pieca – posmakuj koniecznie!

