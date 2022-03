Pekpol chce zatrudnić uchodźców z Ukrainy

Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A. poinformowały, że są otwarte na zatrudnienie uchodźców z Ukrainy. Spółka prowadzi także akcję pomocową dla przybyszy ze Wschodu.

Autor: AT

Data: 03-03-2022, 09:20

Pekpol już zatrudnia pracowników z Ukrainy, ale firma jest otwarta na pozyskanie kolejnych pracowników z tego kraju. fot. PTWP

Pekpol chce zatrudnić uchodźców z Ukrainy

- Niewyobrażalnie trudne chwile, które przeżywają obecnie Ukraińcy sprawiają, że solidarność z naszymi sąsiadami jest priorytetem - czytamy w oświadczeniu ZM Pekpol.

Zakłady Mięsne z Ostrołęki w ramach pomocy organizują zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, m.in. bielizny, ubrań (w tym spodni dresowych, koszulek) i ręczników, a także artykułów higieny osobistej, które zostaną przekazane do MOPR Ostrołęka.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Pekpol pomaga Ukrainie

- Wśród naszych pracowników są również obywatele Ukrainy, dlatego tym bardziej czujemy się dotknięci tym nieszczęściem. Wyrażając solidarność, niesiemy pomoc i wsparcie również dla ich rodzin zapewniając gotowość do transportu z granicy i znalezienia miejsca zakwaterowania. Jesteśmy także otwarci na zatrudnienie uchodźców w naszym zakładzie w Ostrołęce - informuje Pekpol.

ZM „Pekpol Ostrołęka” to producent wyrobów mięsnych - na polskim rynku od 45 lat. ZM „Pekpol Ostrołęka” prowadzą aktywność zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Firma eksportuje swoje produkty do takich krajów jak: Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Szwecja, Litwa, Łotwa, Estonia i innych. Gama wyrobów to: wędzonki, kiełbasy cienkie i grube, kabanosy, parówki, wędliny podrobowe, wyroby blokowe oraz wyroby bezmięsne. ZM Pekpol produkują pod markami Kurpiowskie Specjały, Paryżanki, a także linię produktów warzywnych - Dziarskie Jarskie.