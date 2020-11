Pekpol wprowadza kabanosy z dodatkiem jałowca

Przekąska została przygotowana z mięsa wieprzowego: 100 g produktu zostało wyprodukowane ze 172,4 g.

Kabanosy Kurpiowskie Specjały są poddawane procesom wędzenia i suszenia. Ich mak to zasługa mieszanki naturalnych przypraw z dodatkiem jałowca. Miłośnicy wędlin docenią także ich kruchość. Wysoka zawartość białka sprawia, że kabanosy są sycącą przegryzką, która zaspokaja głód i dodaje energii o każdej porze dnia. Świetnie smakują jako przekąska w zestawieniu z razowym pieczywem i sałatką lub jako składnik deski serów.

Cena: ok 8 zł

Waga: 140 g

ZM „Pekpol Ostrołęka” to producent wysokiej jakości wyrobów mięsnych, będący na polskim rynku ponad 45 lat. ZM „Pekpol Ostrołęka” prowadzą aktywność zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Firma eksportuje swoje produkty do takich krajów jak: Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Litwa, Łotwa, Estonia i innych. Gama wyrobów jest bardzo szeroka: wędzonki, kiełbasy cienkie, wędliny podrobowe oraz wyroby blokowe. Sztandarowym produktem są parówki „Paryżanki”. ZM „Pekpol Ostrołęka” wciąż rozszerza ofertę, dostosowując ją do potrzeb rynku, unowocześnia linie produkcyjne, wprowadzając nowe technologie.