Piotr Szczęsny został nowym prezesem Zakładów Mięsnych Pekpol Ostrołęka. Dotychczasowy prezes – Tomasz Łączyński, po ponad 20 latach pracy w firmie, przeszedł na emeryturę.

Pekpol zmienia prezesa. Tomasz Łączyński odchodzi z firmy. fot. PTWP/archiwum

Od lipca 2022 r. nowym prezesem ZM Pekpol jest Piotr Szczęsny. Wcześniej przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej i od początku powstania zakładów brał aktywny udział w tworzeniu firmy, jej działalności i budowaniu marki Pekpol. Dotychczasowy prezes – Tomasz Łączyński, po ponad 20 latach pracy w firmie, przeszedł na emeryturę.

Piotr Szczęsny, nowy prezes ZM Pekpol jest związany z branżą mięsną od kilkudziesięciu lat. Przez ostatnie lata obejmował stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej w firmie. Zakłady Mięsne Pekpol to firma, którą współtworzył i rozwijał od początku funkcjonowania, zarówno jeśli chodzi o sferę produkcyjną, jak i handlową.

- Od wielu lat konsekwentnie realizujemy strategię rozwoju firmy, mamy jasno wytyczone cele. To procentuje, Zakłady się rozwijają – obserwujemy wzrost zainteresowania naszymi produktami, nie tylko na polskim rynku, ale również i zagranicznym. Realizujemy zamówienia dla dużych klientów, to motywuje nas do zmian i stałego wzmacniania potencjału produkcyjnego. Zwiększone wolumeny produkcyjne i wzrost zapotrzebowania klientów wymagają wypracowania jeszcze większej efektywności i wydajności, usprawnienia procesów i ich optymalizacji. To z kolei wiąże się z wieloma inwestycjami w zakładzie, które rozpoczęliśmy jeszcze z byłym prezesem – Tomaszem Łączyńskim – wyjaśnia Piotr Szczęsny, Prezes ZM Pekpol Ostrołęka.