Pet Republic inwestuje. Producent karm dla zwierząt chce rozbudować zakład i podwoić moce

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 16-08-2022, 07:50

Rynek pet food mocno się rozwinął przez kilka ostatnich lat. W Polsce i Europie brakuje dziś mocy produkcyjnych w karmie mokrej. Tak więc dobrze wpisaliśmy się w to, co się dzieje na rynku i mamy sporą przestrzeń do rozwoju - mówi nam Jarosław Kowalewski, prezes zarządu PetRepublic.

Pet Republic szykuje się do rozbudowy uruchomionego w 2021 roku zakładu produkcyjnego w Koluszkach. fot. mat. pras.

Pet Republic o rynku karm dla zwierząt w Polsce

Jarosław Kowalewski, prezes zarządu PetRepublic mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że dynamiczny rozwój sieci handlowych sprawia, że w Polsce i Europie brakuje dziś mocy produkcyjnych w karmie mokrej.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Tak więc dobrze wpisaliśmy się w to, co się dzieje na rynku i mamy sporą przestrzeń do rozwoju. Nie zawsze musimy kogoś wypierać z rynku. Jedna z dużych polskich sieci chce w tym roku zwiększyć liczbę sklepów o 20-25 proc. To ogromne liczby, a wielu producentów ma już mocno wypełnione moce, przez co ciężko im obsługiwać większe wolumeny. Pojawia się więc miejsce dla nas - dodaje.

Jak rozwija się polski rynek pet food?

Kowalewski wskazuje, że rozwój polskiego rynku pet food od paru lat jest bardzo dynamiczny, natomiast poziom jego penetracji jest wciąż daleko za krajami europejskimi.

- Rynek od paru lat systematycznie rośnie. Jest to związane z bogaceniem się społeczeństwa i przechodzeniem z żywienia “gospodarskiego” na profesjonalne. Po drugie, rośnie świadomość, że o zwierzęta trzeba dziś dbać trochę inaczej niż 10-15 lat temu. Liczba psów i kotów w Polsce, w porównaniu do innych krajów w Europie, jest dość duża. W dodatku pandemia zwiększyła zainteresowanie posiadaniem zwierząt domowych. Te wszystkie czynniki powodują, że w gospodarstwach domowych przybywa zarówno psów, jak i kotów - mówi.

Pet Republic i zakład produkcyjny w Koluszkach

Należący do CPF Poland zakład Pet Republic został uruchomiony w 2021 roku. 1 grudnia 2021 roku z taśmy zjechała pierwsza puszka.

- Po 2-3 miesiącach pracowaliśmy już na dwie zmiany. Obecnie pracujemy na trzy zmiany, 5 dni w tygodniu. Wynika to przede wszystkim z dużego zainteresowania naszymi produktami i tego, że udało nam się zdobyć kilku bardzo dużych klientów sieciowych w Polsce. Zakład jest nowy, dobrze przemyślany i zaprojektowany. W dość krótkim czasie udało nam się uzyskać wszystkie certyfikaty i audyty klientów. W pierwszym kwartale przeszliśmy z wysoką oceną audyt IFS, a następnie audyty największych sieci detalicznych w Polsce - dodaje Jarosław Kowalewski.

Produkty Pet Republic w największych sieciach dyskontów

Dziś, pół roku od uruchomienia zakładu, produkty firmy są obecne w trzech największych sieciach w Polsce: Biedronce, Dino i Lidlu.

- Co ważne, jesteśmy tam już na stałe jako dostawca marek własnych tych sieci i skutecznie zwiększamy naszą obecność jeśli chodzi o nasze marki Frendi i Pet Republic - dodaje.

Dlaczego CPF Poland i SuperDrob zdecydowały się na wejście w produkcję karm dla zwierząt? Kto oprócz Jarosława Kowalewskiego jest odpowiedzialny za ten projekt? Ile do tej pory zainwestowano w zakład w Koluszkach i jakie są plany jego rozbudowy? Odpowiedzi na te i inne pytania w pełnej wersji rozmowy w Strefie Premium: Prezes PetRepublic o nowym zakładzie, inwestycjach i rynku pet food w Polsce (wywiad)