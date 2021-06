PetBuddies - nowy gracz na polskim rynku karm dla psów

Rusza nowy startup PetBuddies, oferujący personalizowaną dietę dla psów w jakości 'human grade', tj. przy użyciu takich samych surowców jak do produkcji żywności dla ludzi.

Data: 22-06-2021, 14:48

PetBuddies oferuje personalizowaną dietę dla psów w jakości „human grade”. fot. mat. pras.

PetBuddies wchodzą na rynek

PetBuddies planuje rozwój w kierunku pet-food-tech, a jego wyróżnikiem ma być wiarygodny kalkulator dopasowujący posiłki do indywidualnych potrzeb każdego czworonoga, najwyższa jakość składników, podejście prośrodowiskowe i wygoda użytkowania.

Na rynku żywności dla zwierząt pojawiła się nowa marka – PetBuddies. Stworzony przez pasjonatów branży spożywczej i miłośników psów startup, oferuje personalizowaną dietę dla psów, przygotowaną z najwyższej jakości składników. Idea przyświecają twórcom marki to #fairpetmeals.

Karmy dla psów w jakości human grade

- Nasze produkty powstają przy użyciu surowców w jakości "human grade", identycznej jak te wykorzystywane do produkcji żywności dla ludzi, przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb żywieniowych psów. Receptury opracowaliśmy przy współpracy z dietetykami zwierzęcymi, stawiając na prosty i czysty skład: mięso, warzywa, dodatek witamin i mikroelementów. Dzięki temu uzyskaliśmy wysoki poziom kaloryczności, odpowiedni poziom białka i tłuszczu oraz wszystkie niezbędne mikroelementy wymagane do prawidłowego rozwoju psa. Chcemy, aby dzięki PetBuddies każdy właściciel psa mógł w najlepszy możliwy sposób zadbać o „wellbeing” swojego czworonożnego przyjaciela. Wierzymy, że idealnie dopasowana dieta to koniec z problemem wagi, problemami trawiennymi i innymi dolegliwościami związanymi ze złym odżywianiem – mówi Piotr Izdebski, współzałożyciel PetBuddies.

PetBuddies stawiają na ekologię

Podążając za obecnymi trendami i odpowiadając na współczesne potrzeby związane z ochroną środowiska, firma stawia na ekologię. Dania PetBuddies, jako pierwsze na rynku personalizowanej karmy dla psów, wekowane będą w szklanych słojach i pakowane w kartony, zabezpieczane przy użyciu papierowej taśmy. Na żadnym etapie nie będzie wykorzystywany plastik. Produkty PetBuddies są wygodne w codziennym użytkowaniu, nie wymagają przechowywania w zamrażalce ani lodówce, dostawy odbywają się w regularnych dwutygodniowych cyklach w modelu subskrybcyjnym.

Producent gwarantuje także, że posiłki PetBuddies uwzględniają indywidualne potrzeby każdego czworonoga. Prawdziwie personalizowana dieta przygotowywana będzie w oparciu o wiarygodny kalkulator wykorzystujący algorytm dopasowujący rodzaj i ilość jedzenia do danego psa.

PetBuddies szukają funduszy

Startup planuje rozwój w kierunku pet-food-tech. Dlatego w ramach launchu marki zainicjował kampanię w serwisie PolakPotrafi.pl. Jej celem jest poinformowanie o pojawieniu się PetBuddies na rynku, a także, poprzez promowanie idei uczciwego podejścia do żywienia zwierząt, zachęcenie konsumentów do subskrybcji.

Pierwsze zgromadzone fundusze firma przeznaczy na stworzenie specjalnego urządzenia (czujnika) i aplikacji, które w czasie rzeczywistym, analizując parametry życiowe psa, będą automatycznie dopasowywać dietę na kolejny okres subskrypcyjny. Rozwiązanie ma wyręczyć właścicieli psów, automatyzując w pełni ten proces. Będzie to prawdopodobnie jedyne takie rozwiązanie dostępne na rynku. Kolejne etapy rozwoju PetBuddies zakładają dalszy rozwój komplementarnych usług dla psów.