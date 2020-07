Piechociński: Singapurczycy pytają o kontakt z Cedrobem i Wipaszem

Janusz Piechociński największy potencjał eksportowy pod kątem rynku Singapuru dostrzega w mrożonym mięsie drobiowym.

- Po pierwsze jesteśmy największym producentem w UE ze znaną i ceniona jakością oraz szeroka ofertą. Po drugie wiele polskich firm tego sektora wypełniło wszelkie potrzebne wymogi sanitarne i organizacyjne. Co dla Singapurczyków szczególnie ważne, te firmy maja bardzo dobre referencje od swoich partnerów w Wielkiej Brytanii - mówi.

Piechociński przyznaje, że Singapurczycy pytali go często o kontakt m.in. z Cedrobem czy Wipaszem.

- Ważne jednak aby wszyscy polscy producenci i przetwórcy mięsa drobiowego wystrzegali się wpadek sanitarnych i jakościowych. Singapurscy odbiorcy śledzą bardzo informacje z Europy i szczególnie nerwowo reagują na sygnały o salmonelli. Jeśli zostaną zniesione wszystkie ograniczenia, hitem może być polska wołowina, a szczególnie wieprzowina. Zależy to jednak od potwierdzenia dobrostanu zwierząt w chowie bydła (w skupie mamy najtańsze bydło w UE) i rozwoju sytuacji epidemii ASF - mówi.

Szef IPHPA wskazuje, że dotychczas ponad 99 proc. wszystkich produktów importowanych z UE do Singapuru było wolnych od opłat celnych.

- Była to jednak jednostronna decyzja tego kraju, a dzięki wchodzącej w życie Umowie o wolnym handlu zobowiązanie to będzie trwałe. Singapur zniesie też cła na pozostałe produkty, wciąż obłożone cłem. Ponad 80 proc. całego przywozu z Singapuru do UE odbywać się będzie bez cła. To m.in. elektronika, produkty farmaceutyczne, petrochemiczne oraz przetworzone produkty rolne. Dojdzie do kompleksowej liberalizacji rynków usług i inwestycji. Państwo-miasto zobowiązało się też, że nie będzie podnosić ceł na przywóz towarów z UE - podsumowuje.

