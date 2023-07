Rząd holenderski, we współpracy z producentami mięsa komórkowego i przedstawicielem sektora HollandBIO stworzył „kodeks postępowania”, który umożliwiłby degustacje w kontrolowanych warunkach.

Holandia to pierwszy kraj w UE, który zezwala na degustacje mięsa komórkowego. fot. shutterstock

Holandia ogłasza kodeks postępowania z mięsem komórkowym

5 lipca ogłoszono, że hodowane komórkowo mięso i owoce morza będą wkrótce mogły być testowane pod względem smaku w Holandii w ograniczonych warunkach. Rząd holenderski, we współpracy z producentami mięsa hodowlanego i przedstawicielem sektora HollandBIO, z powodzeniem stworzył „kodeks postępowania”, który umożliwiłby degustacje w kontrolowanych środowiskach.

To porozumienie sprawia, że ​​Holandia jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który umożliwił degustacje żywności wyhodowanej bezpośrednio z komórek zwierzęcych jeszcze przed zatwierdzeniem nowej żywności w UE.

Rząd Holandii przeznaczył 60 milionów euro na budowę ekosystemu rolnictwa komórkowego, aby uczynić Holandię światowym centrum rozwijającej się technologii. Organizacja utworzona w celu wdrożenia planu Narodowego Funduszu Wzrostu, Cellular Agriculture Netherlands, będzie odpowiedzialna za wdrożenie kodeksu praktyk, w tym zatrudnienie panelu ekspertów do oceny wniosków firm o przeprowadzenie degustacji mięsa hodowlanego i owoców morza.

Dyrektor generalny Mosa Meat, powiedział: „To wielkie osiągnięcie holenderskiego rządu i kolejny dowód na to, że Holandia jest światowym liderem w dziedzinie rolnictwa i innowacji w zakresie żywności. Dziękujemy wszystkim 123 członkom Tweede Kamer, którzy głosowali za znalezieniem sposobu, aby to umożliwić, a także ministrowi Kuipersowi, ministrowi Ademie i ich zespołom za profesjonalizm i współpracę w realizacji tego celu. Mosa Meat wykorzysta te kontrolowane degustacje do zebrania bezcennych informacji zwrotnych na temat naszych produktów i edukowania kluczowych interesariuszy na temat roli, jaką może odegrać rolnictwo komórkowe, pomagając Europie osiągnąć nasze cele w zakresie suwerenności żywnościowej i zrównoważonego rozwoju”.

