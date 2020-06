Pierwszy transport polskich jaj dotarł do Singapuru

Polskie firmy wyeksportują do Singapuru żywność wartą około 5 mln zł

PAIH wsparła polskich producentów w eksporcie żywności do Singapuru

Jaja z Polski po raz pierwszy trafiły na azjatycki rynek. Dołączyliśmy do grona państw, z których Singapur jest zainteresowany przywozem jaj spożywczych. Jaja będą sprzedawane do restauracji i sklepów detalicznych. Do tej pory jedenaście krajów miało możliwość sprzedaży na azjatycki rynek: Australia, Dania, Japonia, Malezja, Nowa Zelandia, Hiszpania, Szwecja, Korea Południowa, Tajlandia, Stany Zjednoczone i Ukraina.

Singapurskie władze z zadowoleniem odniosły się do rozpoczęcia współpracy z polskimi eksportami jaj i nie tylko. W najbliższych tygodniach oczekują dostaw mrożonego kurczaka z Polski. Rozszerzenie współpracy z polskimi producentami jest elementem strategii dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w żywność przez Singapur, aby zapobiegać gwałtownym odchyleniom w łańcuchu dostaw i wahaniom.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz przypomina, że w kwietniu 2020 roku zakończyły się trwające dłuższy czas polsko-singapurskie negocjacje zmierzające do otwarcia azjatyckiego kierunku na sprzedaż polskich jaj w skorupkach.

- Już w maju sprawnie przeprowadzono zatwierdzenie polskich ferm produkcyjnych i zakładów przetwórstwa jaj. Na mięso drobiowe z Polski Singapur otwarł się znacznie wcześniej, ale ekspansję zagraniczną zahamował na pewien czas wybuch grypy ptaków w Polsce. Wydaje się jednak, że kryzys epidemiczny w skali globalnej zadziałał na korzyść polskich firm - ocenia KIPDiP.