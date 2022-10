strefa premium

Piotr Her, prezes SuperDrobu: Planujemy duże inwestycje w OZE (wywiad)

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 28-10-2022, 17:31

Rozpoczęliśmy dwie duże inwestycje związane z budową biogazowni oraz instalacji fotowoltaicznych we wszystkich naszych lokalizacjach. To początek naszej drogi z OZE, a jednocześnie już mamy w planach dalsze inwestycje - mówi nam Piotr Her, prezes zarządu, SuperDrob SA.

Piotr Her, prezes zarządu, SuperDrob SA. fot. mat. pras.

SuperDrob o cenach energii

Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego Portalu Spożywczego: Jak SuperDrob zapatruje się na prognozowane na jesień kolejne podwyżki cen prądu i gazu? W jakich obszarach firma spodziewa się największego wzrostu kosztów, jak zamierza łagodzić efekty tych podwyżek?

Piotr Her, prezes zarządu, SuperDrob SA: Uważam, że pomimo spadków ceny energii i gazu, w ostatnich tygodniach, pozostaną one na podwyższonych poziomach w porównaniu z poprzednimi latami. Dlatego cały czas sprawdzamy różne możliwości pod kątem jak największego uniezależnienia się energetycznego od wahań cen na rynku. Korzystamy z zabezpieczeń na rynkach terminowych i w miarę możliwości dywersyfikujemy nasze źródła energii. W naszych zakładach mamy możliwość korzystania z różnych paliw, co pozwala nam na dynamiczne reagowanie w zależności od dostępności danego nośnika i ceny. Rozpoczęliśmy dwie duże inwestycje związane z budową biogazowni oraz instalacji fotowoltaicznych we wszystkich naszych lokalizacjach. To początek naszej drogi z OZE, a jednocześnie już mamy w planach dalsze inwestycje.