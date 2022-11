– Staramy się dywersyfikować. Jesteśmy multifoodem, co pozwala nam być partnerem w dyskusji z sieciami handlowymi – mówił Piotr Her, podczas debaty „Transformacja branży mięsnej”, która odbyła się 7 listopada w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Piotr Her, prezes SuperDrob, członek zarządu CPF Poland wziął udział w debacie „Transformacja branży mięsnej", która odbyła się 7 listopada w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu; fot. PTWP

Piotr Her, SuperDrob na FRSiH

– To jest rok pełen wyzwań. Sytuacja była wyjątkowo dynamiczna. Z taką zmiennością na rynkach zbóż, energii czy innych surowców nie mieliśmy do czynienia od początku lat 90. Żaden z kryzysów, które wystąpiły, nigdy nie wpłynął w takim stopniu na zmienność surowców energetycznych czy zbóż, które są elementem pasz. To zmusiło nas do tego, żeby działać zwinnie, szybko i skutecznie – mówił podczas debaty „Transformacja branży mięsnej” Piotr Her.

Prezes SuperDrob zaznaczył, że branża drobiarska działa na bardzo niskich marżach. Drób jest jednym z tańszych źródeł białka.

– Musimy zmianę kosztów przenieść na klienta albo zamknąć działalność. Zaczęliśmy komunikować, że albo zwiększymy ceny produktów, albo będziemy musieli zaprzestać produkcji – tłumaczył.

SuperDrob & CPF Poland: Jesteśmy multifoodem

SuperDrob wspólnie z CPF Poland chce dostarczyć szeroką paletę produktów i być multifoodem.

– Staramy się dywersyfikować, nie patrzeć tylko na jeden segment, ale dostarczać szeroką paletę produktów. Z tą paletą produktów jesteśmy multifoodem, co pozwala nam być partnerem do dyskusji z sieciami handlowymi. Nie przychodzimy z jednym produktem – podkreślał.

Piotr Her przypomniał, że w zeszłym roku CPF Poland (będący częścią Grupy CPF Charoen Pokphand Foods Plc z siedzibą w Bangkoku w Tajlandii) zainwestował w spółkę Well Well Invest. Multifoodwa grupa jest również silnie obecna w segmencie ryb i owoców morza.

– Nasz partner tajski jest największym producentem krewetek. Jesteśmy największym importerem krewetek w Polsce. To segment premium, zupełnie inny od drobiu i cechujący się innymi preferencjami konsumenckimi. Kolejny segment, na który patrzymy, to pet food. Uruchomiliśmy nowoczesny zakład produkujący mokrą karmę dla psów i kotów – wymieniał.

SuperDrob: Jak działać w czasach kryzysów?

Zdaniem prezesa SuperDrob, główny zagrożeniem i głównym czynnikiem zmienności jest sytuacja na Ukrainie.

– Może być tak, że to Polska będzie musiała nakarmić Ukrainę, ponieważ tam nikt nie będzie mógł wyprodukować żywności – mówił Piotr Her.

Podkreślił, że przy takiej niepewności trzeba zachować dużą ostrożność.

SuperDrob: Inwestycje

Firma skupia się na inwestycjach, które mogą zapewnić jej dużą niezależność. Dąży do gospodarki obiegu zamkniętego. Od razu jak wybuchła wojna, jeszcze zanim wystrzeliły ceny energii, SuperDrob zainwestował w zielona energię. Teraz uruchomił biogazownię, która będzie produkowała biogaz z wytwarzanych odpadów. Następną inwestycją będzie fotowoltaika.

– Takie inwestycje bardzo szybko się zwracają przy obecnych cenach energii – tłumaczył Piotr Her.

SuperDrob chce też zwiększyć obecność w obszarze ferm, żeby lepiej kontrolować jakość i dobrostan zwierząt.

– Uszczelniamy cały łańcuch wartości – dodał prelegent.

– Czeka nas rok ostrożności i dużej zmienności – podsumował prezes SuperDrob.

