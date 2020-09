Planowane dalsze prace w komisjach nad nowelą ustawy o ochronie zwierząt

Jak wynika ze wstępnego harmonogramu prac Senatu na stronie internetowej, izba podczas najbliższego posiedzenia, zaplanowanego na 29 i 30 września, miała zająć się m.in. nowelą o ochronie zwierząt. Wicedyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Anna Godzwon poinformowała PAP, że na Konwencie Seniorów, który zbierze się o godz. 9.00 przed rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniem Senatu, opiniowana będzie zmiana polegająca na wykreśleniu z porządku obrad punktu dotyczącego noweli ustawy o ochronie zwierząt.

Podkreśliła, że posiedzenie, na którym Senat zajmie się nowelą odbędzie się 13 października. Zaznaczyła, że senackie komisje - ustawodawcza oraz rolnictwa i rozwoju wsi nie skończyły jeszcze prac nad nowelą.

Wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) pytany, czy nowela o ochronie zwierząt znajdzie się w planie najbliższego posiedzenia Senatu, podkreślił, że "była zapowiedź, żeby zdjąć ustawę z porządku obrad, ale jak to w Senacie ostatnio - wszystko jest możliwe".

Przewodniczący komisji rolnictwa senator Jerzy Chróścikowski (PiS) poinformował, że do 7 października komisja przyjmuje "wnioski" ws. noweli ustawy, zaś termin posiedzenia komisji nie został jeszcze ustalony.

Natomiast szef komisji ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski (senator niezrzeszony) przekazał PAP, że posiedzenie komisji ws. noweli o ochronie zwierząt jest zaplanowane na 8 października na godz. 11. Podkreślił, że senatorowie zapowiedzieli złożenie poprawek podczas posiedzenia komisji. "Senatorowie zapowiedzieli kilkadziesiąt poprawek. (...) Te sygnały, które do mnie docierają wskazują na to, że możemy mieć kilkadziesiąt, jak nie ponad 100 poprawek do noweli" - mówił Kwiatkowski.

"Zamówiłem opinie, ekspertyzy, które dotyczą tego, jak np. branże futrzarskie były wygaszane w innych krajach Unii Europejskiej; także m.in. opinię, jak uwarunkowania religijne wpływają na możliwość uśmiercania zwierząt gospodarczych bez zadawania zbędnego cierpienia. Będzie także ekspertyza dotycząca wpływu procedowanej ustawy na różne branże gospodarcze czy działalności rolnicze w Polsce" - powiedział Kwiatkowski.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika. Nowela przyznaje prawo do rekompensaty z budżetu państwa z tytułu zaprzestania chowu lub hodowli zwierząt futerkowych. Przepisy dotyczące zakazu hodowli zwierząt na futra mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia noweli.