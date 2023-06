Mamy to!!! Chiny opublikowały dzisiaj informację, że zniosły zakaz importu z Polski #wolowina z kością ze zwierząt do 30 miesięcy. Ten sukces to efekt wspólnych działań @MRiRW_GOV_PL @WetGIW i branży. Jednak bez działań dyplomatycznych @prezydentpl nie byłoby to możliwe. pic.twitter.com/ouSbRUR28E