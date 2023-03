Mięso

Po świerszczach przyszedł czas na pleśniakowce. Kolejne owady dopuszczone do obrotu w UE

Autor: PP / AK

Data: 05-03-2023, 20:11

5 marca 2023 r. dopuszczone do obrotu na rynku unijnym zostały larwy pleśniakowca lśniącego (Alphitobius diaperinus) w postaci mrożonej, pasty, suszonej i sproszkowanej. Włączono je do unijnego wykazu nowej żywności (novel food).

Larwy pleśniakowca lśniącego dopuszczone do obrotu; fot. shutterstock.com