Wygłoszona 24 września przez Jacka Sasina zapowiedź wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków zmroziła polskich przedsiębiorców. Według pomysłu pilotowanego przez ministra aktywów państwowych, stawka podatku od nadzwyczajnych zysków firm ma wynieść aż 50 proc.

"Proponuje się, aby obowiązek uiszczenia daniny ciążył na przedsiębiorcach, których marża zysku brutto za 2022 r. jest większa od ich uśrednionej marży brutto za lata 2018, 2019 oraz 2021 r. Postuluje się nie uwzględniać roku 2020 w wyliczeniu z uwagi na jego wyjątkowy, pandemiczny charakter" - wynika z projektu założeń polskiego 'windfall tax', które cytuje "DGP".

Skarb Państwa spodziewa się, że roczne wpływy z tytułu tzw. podatku od nadmiarowych zysków do budżetu państwa przekroczą 13 mld zł.

Jak zapowiedział Jacek Sasin, szczegóły projektu dotyczącego opodatkowania nadmiarowych zysków firm mają zostać przedstawione w połowie października. Sasin o podatku od nadmiarowych zysków: Chcemy dać impuls inwestycyjny

Mocne oświadczenie w sprawie zapowiedzi tzw. podatku Sasina wystosowała organizacja UPEMI. Wygląda więc na to, że jakakolwiek pomoc dotycząca zażegnania kryzysu energetycznego zostanie sfinansowana przez nas samych - czytamy w stanowisku organizacji sektora mięsnego: Branża mięsna: Podatek od nadzwyczajnych zysków uderzy w polskie, rodzinne firmy

Mariusz Szymyślik, dyrektor do spraw analiz Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz w rozmowie z Portalem Spożywczym przyznaje, że największy problem z przygotowywanym przez rząd podatkiem od nadzwyczajnych zysków polega na tym, że jest on jak Yeti.

Według naszego rozmówcy najbardziej niepokojące pogłoski dotyczą tego, że obciążenie to miałoby dotknąć wszystkich przedsiębiorstw, a nie tylko spółek gazowych lub energetycznych.

Dyrektor KIPDiP ds. strategii ma nadzieję, że poprzez wieści o tzw. podatku od nadmiarowych zysków rząd jedynie sonduje przedsiębiorców.

Mariusz Szymyślik zwraca uwagę, że, pisząc o nowym podatku dziennikarze informują nas o prawdopodobnym obciążeniu dodatkową daniną wzrostu tegorocznej marży.

- Jak można zrozumieć, opodatkowana ma być nadwyżka marży na sprzedaży osiąganej w bieżącym roku ponad średnią z ostatnich kilku lat. Jeśli rzeczywiście tak będzie, i jeśli będzie dotyczyło to wszystkich dużych firm, to trudno sobie wyobrazić coś bardziej wymierzonego w serce współczesnej gospodarki oraz coś bardziej demotywującego dla menadżerów - dodaje.

Ekspert wylicza, że, w pewnym uproszczeniu, spowodować wzrost marży można bowiem na dwa sposoby - albo podnieść jednostkową cenę towaru, albo obniżyć jego jednostkowy koszt.

- Idąc na skróty znów można powiedzieć, że cenę dyktuje rynek, a wartością dodaną dobrych zarządzających jest zmniejszanie kosztów. To esencja efektywności współczesnej gospodarki, koło zamachowe wzrostu ekonomicznego. Teraz ktoś wpadł na pomysł by ten naturalny oraz ze wszech miar korzystny proces zakłócić. Trudno zrozumieć racje, które za tym stoją! - nie ukrywa.

Szymyślik wskazuje, że przedstawiane przez prasę nowe obciążenie podatkowe odnoszone do przedsiębiorstw z branży mięsnej czy do hodowców zajmujących się chowem zwierząt na większą skalę ma dodatkowo aspekt antyekologiczny.

- Jeśli bowiem za wzrost efektywności gospodarowania będzie na firmy nakładana kara w postaci dodatkowego podatku to jedyną drogą do wzrostu zysków (a czy nam się to podoba, czy nie, o to właśnie chodzi w działalności gospodarczej) będzie wzrost wolumenu produkcji - dodaje.