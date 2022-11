Wiceminister Anna Gembicka podczas wywiadu udzielonego stacji RMF FM

stwierdziła, że MRiRW sprzeciwia się podniesieniu stawek wynagrodzenia dla urzędowych lekarzy weterynarii ponieważ sprzeciwiają się temu rolnicy.

- Rolnicy negatywnie zareagowali na podniesienie stawek, mamy dwie racje, które trzeba wyważyć. Wyższe stawki dla weterynarzy to wyższe koszty dla rolników. Odpowiadamy na głosy rolników. To się odbija na weterynarii, musimy to kompensować ze środków budżetowych. (...) Dbamy o to, by w inspekcji weterynaryjnej było więcej etatów, by weterynarze byli w mniejszym stopniu byli obłożeni pracą - mówiła w wywiadzie Anna Gembicka.