Co słychać w pierwszej polskiej firmie zajmującej się hodowlą mięsa komórkowego? Spółka LabFarm planuje budowę centrum badawczego nowoczesnych technologii w Pionkach i uruchomienie linii pilotażowej w 2025 roku.

Zespół LabFarm, pierwszej polskiej firmy zajmującej się produkcją mięsa komórkowego. fot. mat. pras.

LabFarm - pierwszy polski producent mięsa komórkowego

LabFarm Sp z o.o. to pierwsza w Polsce spółka, która podjęła się produkcji mięsa komórkowego. Firma uruchomiła laboratorium w grudniu 2022 i aktualnie trwają w nim prace nad wyhodowaniem komórek mięsa drobiowego.

Na spotkaniu prasowym, które odbyło się w siedzibie firmy na warszawskim Wilanowie, zespół LabFarm zaprezentował jak przebiega proces komórkowej hodowli mięsa, a Wiesław Macherzyński, COO firmy, opowiedział o ambitnych planach budowy centrum badawczego nowoczesnych technologii w miejscowości Pionki i uruchomieniu linii pilotażowej nuggetsów z mięsa hodowlanego.

Za inwestycją stoi Jarosław Krzyżanowski, twórca i prezes grupy KPS Food. Do współpracy przy pierwszej komercyjnej hodowli zaproszony został Stanisław Łoboziak, biolog molekularny, który w 2018 roku wyprodukował mięso pozaustrojowo. Pozostali członkowie zespołu, to doświadczeni naukowcy, mikrobiolodzy, technolodzy żywności i dr nauk weterynaryjnych.

Linia pilotażowa mięsa komórkowego już w 2025 roku

Laboratorium LabFarm, to pierwszy etap projektu, który zaplanowany jest na dwa lata. Przewiduje on hodowlę w bioreaktorach o pojemności do 200 litrów i opracowanie procedur niezbędnych do rozwinięcia hodowli na skalę przemysłową.

Kolejny, to budowa centrum badawczego nowoczesnych technologii w Pionkach i uruchomienie linii pilotażowej. Tenże przewidziany jest na 2025 rok, ale w dużej mierze zależny jest od efektów aktualnej fazy badawczo – rozwojowej w warunkach laboratoryjnych. Faza przemysłowa będzie możliwa po spełnieniu kilku warunków, a jednym z nich jest odpowiednia legislacja pozwalająca na produkcję i sprzedaż mięsa komórkowego do klienta końcowego. Inwestor przewiduje, że będzie to możliwe w najbliższych 3-4 latach.

Kto finansuje działalność LabFarm?

Działalność laboratorium finansowana jest z środków własnych właściciela i prezesa grupy KPS Food. W kolejnych etapach rozwoju inwestycji przewidziany jest udział środków publicznych i zaangażowanie prywatnych inwestorów. Łączna inwestycja szacowana jest na kwotę kilkuset milionów złotych.

- Chcemy być gotowi do sprzedaży mięsa wyhodowanego komórkowo w momencie, w którym regulacje prawne będą na to pozwalać. Produkcja laboratoryjna wpisuje się w strategię „Od pola do stołu” (Farm to Fork), jednego z kluczowych działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Jesteśmy przekonani, że to tylko kwestia kilku, a nie kilkunastu lat, gdy mięso hodowlane pojawi się na sklepowych półkach i talerzach Polaków. - komentuje Wiesław Macherzyński, COO LabFarm.

Kto na świecie inwestuje w produkcję mięsa komórkowego?

Twórcy LabFarm przekonują, że produkcja mięsa hodowlanego, to dużo bardziej wydajny sposób pozyskiwania mięsa drobiowego i zdecydowanie bardziej bezpieczny. Na świecie w tego rodzaju technologie zainwestowali już Tyson Foods, Cargill, JBS SA czy Nestle. Na wszystkich kontynentach jest już 156 firm produkujących mięso komórkowe, a 27 ogłosiło plany na rozpoczęcie linii pilotażowych.

Drobiowe mięso komórkowe wyprodukowane przez LabFarm wykorzystywane będzie w zakładzie przetwórczym w Pionkach do produkcji nie tylko tzw. convenience food, ale także w pet food. W planach LabFarm i KPS Food jest także uruchomienie prac nad hodowlą mięsa z innych gatunków zwierząt.

