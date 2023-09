W 2022 roku spożycie ryb w Polsce spadło o 8 proc. głównie na skutek malejących dochodów konsumentów i wysokich cen produktów. Rynek przetwórstwa rybnego jednak urósł pod względem wartościowym o 5 proc. w efekcie podwyżek cen wprowadzonych przez producentów.

Ile wyniosło spożycie ryb w Polsce w 2022 roku?

Spożycie ryb i owoców morza w Polsce od lat oscyluje w przedziale 12-13 rocznie na osobę. W 2022 roku nastąpił spory spadek konsumpcji (o 8 proc. rdr), którego przyczyn eksperci upatrują w wysokiej inflacji w połączeniu ze stosunkowo wysokimi cenami ryb na tle np. mięsa.

Rynek przetwórstwa rybnego jednak urósł pod względem wartościowym (+5%) w efekcie podwyżek cen wprowadzonych przez producentów - podaje Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

- Na rentowność branży negatywny wpływ miał drastyczny wzrost cen surowców i energii. Sytuacja zaczęła się poprawiać pod koniec 2022 roku, gdy ceny surowców przestały rosnąć (a w niektórych przypadkach zaczęły spadać), a jednoczesne podwyżki cen umożliwiły obronienie marż - czytamy w raporcie DM BOŚ.

Ile Polacy wydali na ryby w 2022 roku?

Z danych GfK Polonia wynika, że gospodarstwa domowe w Polsce w 2022 roku wydały ponad 4,1 mld zł na zakup ryb oraz ich przetworów.

W koszyku zakupowym przeciętnego Polaka ryby i produkty rybne znalazły się średnio 21 razy. Jak wylicza GfK, spożycie na poziomie 12 kg na osobę oznacza, że przeciętny konsument wydał na ryby w ubiegłym roku ponad 300 zł.

Skąd spadki wolumenów sprzedaży ryb?

GfK wskazuje, że w 2022 roku odnotowano obniżenie ilości zakupionych produktów (-8%), jednocześnie odnotowując wzrost wartości zakupów (+4,8%).

- Ten trend wynikał z podwyżek cen – średnia cena w całej kategorii wzrosła o niemal 14%. Spadek w ilości zakupów w tej kategorii był bardziej znaczący niż w przypadku mięsa czy wędlin, co wynika z wyższej ceny produktów rybnych. Średnia cena produktów rybnych przewyższa średnią cenę mięsa o ponad 45% oraz cenę wędlin o 35%. Relatywnie wysokie ceny w połączeniu z zwiększoną wrażliwością cenową konsumentów tłumaczą spadki sprzedanych wolumenów - czytamy w opisie analizy.

Dun & Bradstreet podaje, że koszty całkowite w sektorze przetwórstwa

ryb wzrosły w 2022 roku o około 20 do 30 procent. To efekt głównie wzrostu cen importu surowców, który sięgają nawet 40 procent, co jest szczególnie widoczne w przypadku gatunków takich jak łosoś.

