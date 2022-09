Polacy kochają parówki. Wydają na nie 3 mld złotych rocznie

Parówka to największa kategoria w naszej branży, co trzeci Polak przynajmniej raz w tygodniu je parówkę. Rynek parówek szacuje się na ponad 10 tys. ton miesięcznie, co wartościowo daje ponad 3 mld zł rocznie - mówi nam Paweł Nowak, prezes Goodvalley, producenta marki Dolina Dobra.

Ile parówek jedzą Polacy?

Paweł Nowak, prezes Goodvalley, producenta marki Dolina Dobra mówi w rozmowie z Portalem Spożywczym, że dziś w Polsce, nie licząc Stanów Zjednoczonych, je się najwięcej hot dogów na świecie.

- Parówka to największa kategoria w naszej branży. Co trzeci Polak przynajmniej raz w tygodniu je parówkę. Rynek parówek szacuje się na ponad 10 tys. ton miesięcznie, co wartościowo daje ponad 3 mld zł rocznie. Ogromną popularność parówki napędza także gastronomia - dodaje.

Jak kojarzone są parówki w Polsce?

Nasz rozmówca przyznaje, że, niestety, parówki wciąż kojarzone są z produktem niskiej jakości.

- Dolina Dobra udowadnia że nie musi tak być. Mogą być one wartościowym produktem pod warunkiem, że mają odpowiedni, czysty skład. I taki właśnie my proponujemy - dodaje.

Jak Polacy kupują parówki?

Paweł Nowak wskazuje, że dziś kupując parówkę w sklepie patrzymy na nią pod kątem jakości, czystości etykiety.

- W punktach, gdzie jest ona podawana na ciepło ten trend dopiero rusza. Dlatego ten segment rynku zaczyna być dla nas interesujący. Chcemy zjeść coś ciepłego, gotowego, jednak bez uszczerbku na jakości. Rozwiązaniem może być pełnoziarnista bułka, a w niej parówka bez konserwantów. Okazuje się, że różnica cenowa w tym przypadku nie musi być na tyle duża, żeby stała się barierą - wskazuje.

