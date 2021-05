Polacy nie są nauczeni konsumpcji ryb świeżych

- Polacy nie są nauczeni konsumpcji ryb świeżych. Zmienia się to jednak dzięki sieciom handlowym, rozwojowi restauracji i kultury jedzenia - mówi nam Anna Skowrońska, właścicielka Gospodarstwa Rybackiego Zielenica.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 25-05-2021, 14:27

Anna Skowrońska wierzy, że zainteresowanie Polaków rybami wzrośnie. fot. PTWP

Polacy nie są nauczeni konsumpcji ryb świeżych, ale to się zmienia.

Większa dostępność lepszej jakościowo ryb i moda na zdrowe odżywianie sprzyjają hodowcom pstrąga.

Gospodarstwo Rybackie Zielenica uruchomiło sklep internetowy.

Anna Skowrońska wskazuje, że pstrąg nie zaadaptuje się w wodzie, która nie spełnia wysokich parametrów jakości.

- Zawsze podkreślam walory pstrąga oraz polskich ryb. Polskie ryby hodowane są w sposób konwencjonalny, w przepływowych wodach. Pstrąg jest skazany na czystą, natlenioną wodę - dodaje.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Właścicielka Zielenicy zaznacza, że stosowane przez hodowców karmy są wysokiej jakości, w wysokiej cenie i nie mamy zamienników.

- Pstrąg łosiowy jest wspaniała rybą, podawaną głownie jako filet. Dodawane do paszy karotenoidy poprawiają wygląd mięsa, dodają też astaksantynę, która jest szalenie korzystnym dla zdrowia i urody związkiem - naturalnie występujących w skorupiakach. Porównuję to zawsze do osób pijących regularnie sok marchewkowy. Dzięki zawartym w nim karotenoidom kolor skóry staje się taki jak pstrąga - łososiowy - dodaje.

Dlaczego Polacy jedzą tak mało ryb?

Według naszej rozmówczyni zainteresowanie Polaków rybami rośnie.

- Tendencja się zmienia, co pokazuje że działamy w odpowiednim segmencie rynku. Jako akwakultura jesteśmy na linii wznoszącej, a niskie spożycie świadczy o tym, że rynek będzie rósł. Polacy nie są nauczeni konsumpcji ryb świeżych. Zmienia się to jednak dzięki sieciom handlowym, rozwojowi restauracji i kultury jedzenia. Rośnie zainteresowanie rybami z uwagi na ich dostępność oraz fokus na zdrowe odżywianie, zwłaszcza w grupie wiekowej +2o. Często spotykam się z osobami, które, gdy spróbują pstrągów z Zielenicy, mówią "Dotąd nie jadłem tak dobrej ryby" albo mówią "Nie lubię ryb , ale te mi smakują." - dodaje.

Zielenica stawia na e-commerce

Wiosną 2021 Zielenica uruchomiła e-sklep. Jakie są plany na jego rozwój?

- E-sklep jest naszym najmłodszym dzieckiem. Działa od kilku tygodni. Głównym jego celem jest ułatwienie zamówień i zapłaty. Zmniejsza zaangażowanie pracownika w cały proces, a jednocześnie sprawia łatwość klientowi. Z niecierpliwością czekamy na lodówkomaty, które wprowadzi InPost. Rozwiązanie to pozwoli nam na szybkie dotarcie do klientów indywidualnych w całej Polsce - podsumowuje Anna Skowrońska.