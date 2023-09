Mięso

Polacy znowu jedzą więcej mięsa. Wpłynęły na to 3 czynniki

Najnowsze dane GUS donoszą, że spożycie mięsa w Polsce wzrosło w 2022 roku do 73,4 kg na osobę. Co wpłynęło na zwiększenie konsumpcji mięsa i wędlin w polskich domach? Co może wzmocnić, a co osłabić ten trend w kolejnych latach?

Polacy znowu jedzą więcej mięsa. fot. shutterstock