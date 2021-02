Polak zjada średnio ponad 5 kg białych ryb rocznie

Białe ryby, do których zalicza się m.in. dorsza, mintaja, mirunę, morszczuka czy halibuta, to jedne z najpopularniejszych ryb wśród polskich konsumentów. Statystyczny Polak zjada średnio ponad 5 kg białych ryb rocznie, co stanowi 40 proc. całkowitego spożycia ryb - informuje organizacja MSC.