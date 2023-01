Policjanci z pow. przysuskiego (Mazowieckie) zatrzymali 57-latka podejrzanego o kłusownictwo. Mężczyzna zakładał wnyki i sieci, w które łapał zwierzynę leśną i ryby – poinformowała w czwartek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Przysusze asp. szt. Aneta Wilk.

Policjanci zatrzymali kłusownika z pow. przysuskiego /fot. Unsplash

Zatrzymano kłusownika

W ubiegłym tygodniu dzielnicowy z Wieniawy ustalił, że jeden z mieszkańców gminy może być kłusownikiem. Policjanci przeszukali wytypowaną posesję. "W jednym z pomieszczeń znaleźli dwa worki z sieciami oraz drygawicami (sieci rybackie służące do całorocznego połowu ryb - PAP), a w kolejnym - dwie torby z wnykami z linek metalowych" - przekazała rzeczniczka.

57-latek przyznał się do kłusownictwa i wskazał miejsca w lasach w rejonie miejscowości Kłudno, gdzie rozstawiał wnyki, w które złapały się cztery sarny. Kłusownictwo zagrożone jest karą do 5 lat więzienia. Policjanci ustalili też, że mężczyzna jest poszukiwany do odbycia kary roku więzienia za inne przestępstwa, których się dopuścił wcześniej. 57-latek, po przedstawieniu zarzutów w związku z naruszeniem przepisów prawa łowieckiego, został osadzony w areszcie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl