Polpig: Dbałość o dobrostan zwierząt leży w integralnym interesie hodowców

Dbałość o dobrostan zwierząt leży w integralnym interesie hodowców, jest wpisana jako główny cel organizacji i stowarzyszeń branżowych. Dobrostanowi zwierząt poświęcone są szkolenia, webinaria. Na bieżąco analizowane są i wprowadzane w życie wynik badań naukowych.

Istnieją trzy zasadnicze powody tej dbałości ze strony hodowców:

Podwód pierwszy to ekonomia.

Koszty hodowli, w których zwierzęta chorują, są zestresowane czy cierpiące przewyższają oszczędności jakie można uzyskać na ich cierpieniu. Zwierzęta źle karmione czy trzymane w niewłaściwych warunkach wolniej rosną. Zwierzęta chore generują dodatkowe koszty leczenia, a zwierzęta zestresowane są podatne na choroby, a w końcowej fazie hodowli i przy uboju stres negatywnie wpływa na jakość uzyskanego mięsa i jego cenę.

Podwód drugi to prawne regulacje istniejące w ramach polskiego systemu prawnego.

Hodowcy nie tylko są zobligowani przez ustawę o ochronie zwierząt do dbałości o trzodę, ale podlegają nieustannej silnej kontroli. Na straży dbałości o dobrostan zwierząt czuwają wyspecjalizowane służby weterynaryjne. Jest ona również przedmiotem działań, często narażających zwierzęta na ryzyko zachorowań, ze strony działaczy proekologicznych.

Powód trzeci to postrzeganie branży i akceptacja działalności rolnej przez otoczenie, w tym przez konsumentów.

- Reputacja i zaufanie do tego co robimy i jak to robimy są istotne w czasach aktywnych konsumentów (prosumentów). Zarzuty dotyczące naruszenia dobrostanu zwierząt boleśnie uderzają w całą branżę, stąd takie organizacje jak POLPIG w swojej aktywności wiele czasu poświęcają na edukację i dbałość o zapewnienie dobrostanu zwierząt. Dziś niemal każda chlewnia i ciężarówka do transportu zwierząt jest czujnie śledzona przez aktywistów gotowych nagłośnić każdą nieprawidłowość. Te nieprawidłowości, mimo podejmowanych starań, rzeczywiście jeszcze się zdarzają. Co jednocześnie nie oznacza, że branża nie podejmuje działań zaradczych - wskazuje Związek.

Lista najczęstszych błędów popełnianych przez autorów postów i tekstów jest długa. By ich uniknąć wystarczy zwrócić się do praktyków, albo naukowców zajmujących się nowoczesnym rolnictwem, sprawdzić jak wyglądają najnowsze trendy i działania wprowadzane przez nich w codziennej pracy ze zwierzętami. Do kilku przykładów takich uproszczeń Polpig odnosi się w poniższych punktach.