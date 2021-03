Polpig: Krajowe zakłady mięsne coraz mocniej konkurują o surowiec

Zmniejszona podaż żywca wieprzowego spotkała się ze wzrostem zainteresowania i popytu na wieprzowinę na rynkach wielu krajów europejskich. Ceny skupu tuczników w 9 tygodniu wzrosły zdecydowanie od 3 do 10 centów w przeliczeniu na wartość tuszy: Belgia (+10₵ t/t), Hiszpania (+7₵ t/t), Francja (+3₵ t/t). Z dużych producentów wieprzowiny tylko Dania nie podniosła cenników. Spada waga ubojowa w krajach unijnych.

W Niemczech w dniu 3/03/2021 cena tuczników wzrosła o kolejne 10 centów do wysokości 1,40 €/kg (wbc). W ciągu ostatnich trzech tygodni cena wzrosła o 21 centów. Sezonowo ceny rosły w tym okresie roku, jednakże skala podwyżek jest zaskoczeniem dla uczestników rynku.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Krajowe zakłady mięsne coraz bardziej konkurują o surowiec, który posłuży do produkcji szykowanej na Święta Wielkanocne. W notowaniach krajowych wzrost ceny prawdopodobnie spowodowany jest mniejszym importem prosiąt w listopadzie 2020 z Danii. Mniejsza podaż żywca może także być związana z niskimi temperaturami w lutym br., które mogły przyczynić się do wolniejszych przyrostów zwierząt. Producenci żywca licząc na dalsze wzrosty cen wstrzymują się ze sprzedażą, co jeszcze bardziej napędza wzrost cen. Obecnie średnia cena tuczników skupowanych w wadze żywej wynosi 4,90 zł/kg. W klasie E tuczniki są skupowane po średniej cenie 6,50 zł/kg.