Polpig: Pozytywne sygnały z rynku trzody chlewnej

Polpig wskazuje, że niezmiennie przyczynami trudności na europejskim rynku trzody chlewnej są wysokie ceny paszy, ograniczenia z powodu ASF oraz Covid-19.

- Brak unijnej interwencji prowadzi do redukcji pogłowia świń. W Niemczech eksperci przewidują, że pogłowie świń może spaść o 10% w 2021 roku - wskazuje organizacja.

Jednocześnie na rynku trzody pojawiają się pierwsze sygnały pozytywne.

- W notowaniach ISN cena tuczników po uboju w Hiszpanii wzrosła do poziomu 1,49 €/kg (+2₵/kg t/t), a w Belgii do 1,03 €/kg (+1₵ /kg t/t). Różnica cen skupu między tymi krajami jest widoczna i wynosi aż 46 centów. Hiszpania od dłuższego czasu korzysta z rosnących możliwości eksportu do Chin w miejsce Niemiec. Prognozy USDA wskazuję w miarę odbudowy produkcji wieprzowiny w Chinach, w 2021 roku import wieprzowiny może spaść nawet o 10% - wskazuje Dargiewicz.

Niemcy od września 2020 roku po potwierdzeniu przypadku ASF u dzików pogrążone są w kryzysie.

- Liczba tuczników oczekujących na ubój zmniejsza się z tygodnia na tydzień zmniejszając stopniowo presję na cenę skupu. Atak zimy utrudnia jednak transport żywca do rzeźni, co spowalnia tempo redukcji nadwyżki żywca wieprzowego. Jeżeli pandemia Covid-19 nie stanie na przeszkodzie, to można liczyć, że za kilka tygodni niemiecka nadwyżka żywca zostanie zagospodarowana, co otworzy możliwość wzrostów cen skupu. Ale zanim się to wydarzy cena w Niemczech pozostanie bez zmian. W dniu 10/02/2021 w notowaniach VEZG cena w Niemczech pozostała bez zmian i wyniosła 1,19 €/kg (wbc) - informuje Polpig.

W notowaniach krajowych swoje odzwierciedlenie znalazło ograniczenie podaży żywca. Cena skupu tuczników stopniowo pnie się do góry. W szóstym tygodniu 2021 r. średnia cena skupu w KL E wzrosła o 15 groszy pomimo utrzymania ceny w Niemczech bez zmian. Wszystko jednak wskazuje na to, że wzrost cen skupu trzody chlewnej w Niemczech to kwestia najbliższych tygodni.

TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl