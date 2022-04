Polscy hodowcy wstrzymali sprzedaż jagniąt do Włoch po 40 latach. To efekt protestów

Ze względu na protesty obrońców praw zwierząt Związek Hodowców Owiec z Nowego Targu wycofał się z eksportu jagniąt do Włoch. Jagnięcina jednak powraca na polskie stoły, a hodowcy z powodzeniem sprzedają jagnięta do polskich ubojni.

Autor: PAP (op. AT)

Data: 09-04-2022, 08:53

Przez protesty obrońców praw zwierząt Związek Hodowców Owiec z Nowego Targu wycofał się z eksportu jagniąt do Włoch. fot. PAP/Łukasz Ogrodowczyk

Na Podhalu jest hodowanych około 30 tys. owiec, a przychówek szacowany jest na poziomie 120 proc. Część jagniąt zostanie zakupiona przez włoską ubojnię na Słowacji, jednak zdecydowana większość tegorocznego przychówku zostanie w kraju.

Jak wyjaśnił prezes Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu Jan Janczy, organizacja wyłączyła się z pośredniczenia w skupowaniu jagniąt na włoski rynek po tym, jak obrońcy praw zwierząt w 2017 r. zaczęli protestować przeciw transportom. W ubiegłym roku przed sądem w Nowym Targu zapadł nieprawomocny wyrok skazujący odpowiedzialnych za transport jagniąt. Lekarze weterynarii Barbara Z. i organizator przewozu zwierząt Marek O. zostali uznani winnymi znęcania się nad zwierzętami.

Jagnięcina powraca na polskie stoły

Jagnięcina jednak powraca na polskie stoły, a hodowcy z powodzeniem sprzedają jagnięta do polskich ubojni. Jagnięcina jest poszukiwana przez restauracje i markety, ale też odbiorców detalicznych. Część jagniąt jest też kupowana do przydomowych ogródków.

"Polski rynek jagnięciny zdecydowanie odżył. Jeszcze jakby ktoś mnie trzy lata temu zapytał, co to będzie, jeżeli jagnięta nie pojadą do Włoch, to bym powiedział, że tragedia. Natomiast ostatnie dwa lata pokazały, że jagnięcina ma swoich odbiorców u nas w kraju. To, że jest to zdrowe mięso o wyjątkowych walorach smakowych, to dobrze o tym wiemy, natomiast widocznie teraz przekonują się do tego konsumenci. Dużo jagnięciny skupują restauracje oraz markety" - powiedział Jan Janczy.

Jagnięcina podhalańska

Jagnięcina podhalańska jest od 2012 r. wpisana na listę produktów regionalnych chronionych w całej Unii Europejskiej. Do produkcji jagnięciny podhalańskiej wykorzystuje się jagnięta polskiej owcy górskiej oraz pierwotnej rasy cakiel. Jagnięta tych ras są chowane przy matkach. Owce wypasane są od końca kwietnia do początku października na halach położonych w rejonie pięciu Parków Narodowych: Gorczańskiego, Tatrzańskiego, Pienińskiego, Babiogórskiego i Magurskiego oraz parków krajobrazowych i obszarów cennych przyrodniczo objętych programem Natura 2000. Specyficzna roślinność występująca na obszarze wypasu wpływa na smak jagnięciny podhalańskiej.