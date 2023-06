Obecnie Ovad, firma będąca hodowcą larw mącznika młynarka, posiada w swoim portfolio obok larw żywych i suszonych, mączkę z suszonej larwy oraz dwie nowości dedykowane stricte producentom karm dla zwierząt towarzyszących: pasty z larw mącznika młynarka na bazie larwy suszonej oraz larwy świeżej.

Cechami charakterystycznymi produktów do karm dla zwierząt towarzyszących jest ich naturalność, minimalny stopień przetworzenia, proekologiczność, łatwe przyswajanie, smakowitość i ładny zapach.

“Opracowanie odpowiedniej technologii produkcji pasty było oczywiście efektem wielu prób. Sądzę, że najcenniejszą stroną naszych produktów - obok wszystkich zalet samych larw mącznika młynarka - jest ich prostota. To jednorodny materiał paszowy o bardzo niskim stopniu przetworzenia, który świetnie sprawdza się w łączeniu z innymi składnikami karm” mówi Dyrektor do Spraw Badań i Rozwoju, prof. Michał Krzyżaniak.

Do tej pory to niewątpliwie czarna mucha przyciągała najwięcej uwagi producentów karm dla zwierząt. Mimo wielu niepodważalnie mocnych stron tego owada, trudności związane z pozyskaniem z niego stabilnej masy oraz mało zachęcający zapach czy kolor sprawiły, że rynek zaczął spoglądać w stronę mącznika młynarka - ocenia firma Ovad.

Dla nas to naturalny krok - podkreśla Wojciech Zahaczewski, dyrektor ds. Sprzedaży w Ovad. - Od początku skupiliśmy się na mączniku młynarku. Choć jest to owad, którego cykl rozwojowy jest dłuższy, przez co z pozoru wydaje się mniej opłacalny, postawiliśmy właśnie na niego ze względu na jego wygląd, smakowitość i zapach. Różnice ekonomiczne wyrównują się więc na późniejszych etapach. W przetwórstwie po prostu podbijamy dobre cechy mącznika, nie musimy nic chować, przykrywać, dodawać, żeby produkt był smaczny dla naszych podopiecznych. Co ciekawe i co się okazuje, że mieliśmy dobrą intuicję, gigant z Francji, Ysnect również poszedł w tym kierunku.