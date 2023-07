Największy w Polsce producent alternatywnego białka, tłuszczu oraz nawozu pochodzenia owadziego rozpoczyna budowę drugiej części nowej wylęgarni w Robakowie. Będzie to największe w Europie Centrum Genetyczne rozrodu i hodowli Hermetia illucens.

Szacowana wartość tej części inwestycji wynosi 9,4 mln zł. Zakończenie prac przy realizacji drugiego etapu budowy Centrum Genetycznego HiProMine planowane jest na IV kwartale 2023 roku.

- Inwestycja w nową wylęgarnię jest kolejnym krokiem w naszym rozwoju. Decyzja o rozpoczęciu drugiego etapu budowy wynika z planowanego zwiększenia mocy produkcyjnych, co ściśle wiąże się ze zwiększeniem zaplecza do rozrodu owadów. Inwestycja w Robakowie pozwoli odpowiednio przygotować się do hodowli wylęgów pod nowy zakład tuczu powstający w Karkoszowie. Budowa nowej wylęgarni jest jednym z dwóch strategicznym projektów realizowanych przez HiProMine, które mają zapewnić nam skokowy rozwój – komentuje Michał Pokorski, prezes zarządu HiProMine.