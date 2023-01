Biznes i technologie

Polska jest 6. co do wielkości producentem wołowiny w UE

Autor: PAP

Data: 27-01-2023, 16:40

Polska jest 6. co do wielkości producentem wołowiny w Unii Europejskiej - wskazał w piątek wiceminister rolnictwa Lech Antoni Kołakowski podczas Forum Sektora Wołowiny. Ocenił, że kierunkiem przyszłościowym dla polskiej hodowli jest Azja.

Polska jest 6. co do wielkości producentem wołowiny w Unii Europejskiej/ fot. Ryan Song on Unsplash