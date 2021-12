Polska kaczka w Niemczech. Rusza kolejny etap kampanii

Ruszyła druga odsłona kampanii „Kaczka i Gęś z Polski. Spróbuj po sąsiedzku!”, której celem jest promocja mięsa kaczego i gęsiego w Niemczech. Tym razem będzie w całości poświęcona kaczce, a działania promocyjne potrwają do 24 grudnia.

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 06-12-2021, 10:25

Ruszyła druga odsłona kampanii „Kaczka i Gęś z Polski. Spróbuj po sąsiedzku!”, której celem jest promocja mięsa kaczego i gęsiego w Niemczech. fot. mat. pras.

Polska kaczka w Niemczech

Kaczka należy do najszlachetniejszego rodzajów drobiu. Jej mięso jest wysokowartościowe, pożywne i smaczne. Żeby w pełni wykorzystać dobra, które oferuje kaczka, musi mieć odpowiednie warunki chowu oraz produkcji. Polscy producenci doskonale o tym wiedzą, dlatego od lat znajdują się w europejskiej czołówce hodowców mięsa kaczego.

Druga odsłona kampanii „Kaczka i Gęś z Polski. Spróbuj po sąsiedzku”, która jest w całości poświęcona kaczce, wystartowała 6 grudnia, a działania promocyjne potrwają do 24 grudnia br. Nie bez powodu, kampania przypada na czas najgorętszych przygotowywań do świąt Bożego Narodzenia. Zgodnie z niemiecką tradycją, pierwszego dnia świąt rodzina zasiada do wspólnego stołu, by skosztować potraw przygotowanych przez gospodarza. Nieodłącznym elementem świątecznego menu jest między innymi kaczka pieczona z jabłkami. W niektórych regionach mięso z kaczki jest również podawane na tradycyjnych jarmarkach bożonarodzeniowych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Promocja polskiej kaczki w Niemczech

Podobnie jak przy pierwszej odsłonie kampanii, głównymi elementami działań są spoty, banery reklamowe oraz witryna internetowa. Na stronie przygotowano szereg informacji dotyczących mięsa kaczego oraz gęsiny, dawkę wiedzy od eksperta oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane przez konsumentów pytania. W zakładce z przepisami można znaleźć kilka inspiracji na podanie świątecznej kaczki z wykorzystaniem tradycyjnych ziół i przypraw.

O tym, że dzięki kaczce może zostać przeprowadzona prawdziwa rewolucja smaku, przekona konsumentów Marcin – bohater drugiego spotu kampanii. Mężczyzna, poniesiony przez charakterystyczną etiudę Rewolucyjną autorstwa Fryderyka Chopina, w fantazyjny sposób przyrządzi danie, którego głównym składnikiem będzie apetyczna kaczka pochodząca z Polski.

Pierwsza odsłona kampanii była poświęcona gęsi. Działania promocyjne zostały osadzone w przestrzeni internetowej. Raport podsumowujący pierwszą fazę działań wykazał, że kampania, nie tylko spełniła zamierzone cele, a nawet je przekroczyła. Wspomniany spot został obejrzany przez naszych zachodnich sąsiadów ponad 1,2 mln razy.