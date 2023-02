Powstaje nowa branża produkcji białka z owadów, a Polska może w niej zostać liderem. Mamy bowiem świetnych naukowców, którzy zajmują się żywieniem i względnie tanie czynniki produkcji - mówią nam Michał Piosik i Piotr Grabowski, współzałożyciele akceleratora startupów z branży spożywczej - foodtech.ac.

Jadalne owady. O co cały ten zgiełk?

Temat jadalnych owadów budzi w ostatnim czasie ogromne emocje. To efekt decyzji Komisji Europejskiej, która na początku stycznia wydała zgodę na wprowadzenie do sprzedaży w krajach Wspólnoty produktów zawierających mąkę ze świerszczy. Zgoda wydana została jednemu producentowi i będzie obowiązywała przez pięć lat.

O tym, czy jest się czego bać oraz czy polskie firmy spożywcze mogą skorzystać na trendzie na jadalne owady zapytaliśmy Michała Piosika i Piotra Grabowskiego, współzałożycieli foodtech.ac, akceleratora startupów z branży spożywczej.

Czy potrzebujemy jadalnych owadów na talerzu?

Adam Tubilewicz, Portal Spożywczy: Jadalne owady budzą w ostatnim czasie wiele emocji. Jak podchodzą panowie do tej dyskusji? Czy faktycznie ostatnia decyzja Komisji Europejskiej powinna budzić niepokój u przeciętnego konsumenta?

Michał Piosik i Piotr Grabowski, współzałożyciele akceleratora startupów z branży spożywczej - foodtech.ac.: Globalny system żywieniowy potrzebuje alternatywnych źródeł białka w obliczu wyzwań: przeludnienia, pustynnienia, monokultur itd. Dla ludzkiego organizmu pozyskiwanie białka z jednego tylko źródła jest niezdrowe (np. gdybyśmy jedli tylko i wyłącznie wołowinę na wszystkie posiłki), tak samo jest z gospodarką żywnościową. Potrzebujemy nowych źródeł białka. Co wcale nie oznacza, że wszyscy nagle musimy jeść owady. Jest to alternatywa dla tych, którzy troszczą się o środowisko i chcą urozmaicić swoją dietę.

Owady to organizmy, które potrzebują najmniej pokarmu - do wytworzenia 1 kg białka z owadów potrzeba 1,7 kg paszy i mniej niż 1 litr wody. Dla porównania do wytworzenia 1 kg wołowiny jest to odpowiednio 10 kg i 15 000 litrów wody. Co więcej owady jada się na całym świecie. Europa pozostaje tutaj wyjątkiem. Wszelkie komentarze mówiące o tym, że próbuje się zmusić konsumentów do spożywania owadów, są tanią próbą znalezienia popularności w temacie, który budzi emocje.

Czy polskie firmy mogą skorzystać na modzie na jadalne owady?

Na bieżąco śledzą panowie polskie środowisko start-upowe skupione wokół branży spożywczej. My pisaliśmy m.in. o FoodBugs, Robakach z Paki czy firmie Proteine Resources. Jest też oczywiście HiProMine. Czy to znak, że polskie firmy mogą skorzystać na tym trendzie?

Wspomniane startupy od lat pracują nad produkcją białka z owadów, niektórym z nich doradzamy. Do naszego programu akceleracyjnego zgłaszają się firmy, które produkują przekąski lub odżywki dla sportowców. Zastrzegają swoje receptury i patentują procesy produkcyjne. Powstaje nowa branża, a Polska może w niej zostać liderem. Mamy bowiem świetnych naukowców, którzy zajmują się żywieniem i względnie tanie czynniki produkcji, co stanowi przewagę konkurencyjną nad wieloma krajami Europy. Jestem przekonany, że wraz z nowymi regulacjami tych firm będzie przybywać.

Jadalne owady będą jak krewetki?

Czy rzeczywiście jadalne owady to przyszłość branży spożywczej? Czy nie obawiają się panowie, że jadalne owady to tabu, którego większość ludzi w naszej szerokości geograficznej nie będzie w stanie przeskoczyć i temat pozostanie niszą, ew. rozwinie się mocniej tylko jeśli chodzi o sektor paszowy?

Porównalibyśmy to do krewetek. Kiedy wchodziły na polskie stoły, sporo ludzi mówiło, że robali jeść nie będzie. Dzisiaj to najchętniej jedzone owoce morza w naszym kraju. Nie twierdzimy, że owady staną się tak popularne jak krewetki w nadchodzących miesiącach czy latach, ale ich spożycie na pewno będzie rosnąć. Co więcej, białko z owadów można całkowicie "wysmaczyć" i używać w procesach produkcyjnych znanych produktów takich jak parówki - bez wpływu na smak. Oczywiście informacja o tym powinna być bardzo wyraźnie podana na opakowaniu. Nikt więc karmiony owadami na siłę nie będzie. Co więcej, z wymienionych wyżej powodów, owady są bezpieczną i (przy odpowiedniej skali produkcji) tanią alternatywą lub dodatkiem do tradycyjnych pasz. Zapotrzebowanie na nie rośnie wraz ze wzrostem pogłowia bydła hodowlanego.

Dziękuję za rozmowę.

