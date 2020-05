Polska Meat poprawia wyniki finansowe po I kwartale 2020 i zwiększa eksport do Afryki

W pierwszym kwartale 2020 roku poziom przychodów ze sprzedaży Polska Meat SA był znacznie wyższy w porównaniu do przychodów w tym samym okresie roku ubiegłego, przy wzrastającym poziomie marż. Główną przyczyną było zwiększenie sprzedaży do klientów z krajów afrykańskich w których występowały w poprzednich okresach czasowe trudności w wymianie lokalnej waluty na EUR - poinformowała spółk.a

15 maja zarząd Polska Meat S.A. poinformował o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wycofanie akcji spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Zarząd Emitenta złożył wniosek w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 6 maja 2020 r.

Podstawowa działalność Polska Meat SA to hurtowa sprzedaż mięsa, głównie drobiowego, nabytego od polskich producentów. Mięso dociera do spółki w stanie przetworzonym, bezpośrednio od ubojni i zakładów przetwórczych, jak również w stanie nieprzetworzonym. Spółka samodzielnie zajmuje się konfekcjonowaniu za pomocą linii produkcyjnej wprowadzonej w czerwcu 2014 roku. W dalszym etapie towar podlega składowaniu, mrożeniu, do tej pory odbywało się to w wynajętych pomieszczeniach oraz poprzez wynajęcie usługi, następnie towar zostaje w przeważającej większości wysłany na eksport, głównie do Afryki.