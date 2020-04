Polska największym przetwórcą amerykańskich ryb w UE? "Mamy wszystko, by to zrobić"

Jarosław Zieliński wskazuje, że pomysł na szerszą współpracę polskiego i amerykańskiego przemysłu rybnego pojawił się już kilka lat temu.

- Sam będąc przedsiębiorcą od 2015 r. podróżuję do USA poszukując surowców i produktów dla moich klientów: polskich i unijnych firm w branży rybnej. Rozmowy, które prowadziłem tam podczas licznych spotkań, targów i konferencji doprowadziły mnie do wniosku, że istnieje duży potencjał do współpracy, której do tej pory nie nawiązaliśmy - mówi.

Zieliński zwraca uwagę, że amerykańskie przetwórstwo rybne jest jedną z wielu branż tamtejszego przemysłu, które silnie uzależniły się od Chin.

- Najbogatsze połowy w USA odbywają się na Połnocnym Pacyfiku: u wybrzeży Alaski i na Morzu Beringa. Łowi się tam, oprócz krabów oczywiście, także rozmaite gatunki ryb białych: mintaja, morszczuka, dorsza pacyficznego i dzikiego łososia, a także wiele gatunków wartościowych rynkowo ryb płaskich oraz okoniowatych. Problemem przy dużych ilościowo połowach w odległych obszarach Alaski jest uboga infrastruktura. Przetwórni i siły roboczej na lądzie jest mało, w dodatku działają one jedynie przez kilka miesięcy w roku. Koszty przetwórstwa na miejscu są ogromne, dlatego złowione ryby zazwyczaj mrozi się od razu na statku w morzu, a następnie tusze wysyłane są z Alaski, bezpośrednio do Chin skąd wracają, do USA, przetworzone jako filety. W świetle prawa jest to już produkt chiński, dlatego wprowadzenie przez administrację Donalda Trumpa dodatkowych 23-procentowych ceł uderzyło w branżę połowową w USA i mocno wpłynęło na sytuację cenową na rynku - mówi.

Wojna celna w pierwszej kolejności dała Amerykanom odczuć, że są w zbyt dużym stopniu uzależnieni od Państwa Środka i muszą się zdywersyfikować. Czy przeniesienie przez USA przynajmniej części przetwórstwa do Polski to realny scenariusz? W Polsce przetwarzamy głównie produkt importowany. Połowy bałtyckie mają niewielki udział w polskim przetwórstwie i udział ten coraz bardziej maleje, zwłaszcza po ubiegłorocznym zamknięciu łowisk dorsza na wschodnim Bałtyku.

- Polskie przetwórstwo rozwinęło się w oparciu o wartość dodaną i wypracowaną marżę zysku, którą stanowi różnica między ceną zakupu importowanego surowca a sprzedażą gotowego produktu- głównie na rynkach unijnych. Polska branża jest bardzo innowacyjna, dba o jakość. Nie ma przypadku w tym, że po brexicie staniemy się trzecią siłą w UE pod względem wartości sprzedaży przetworzonych ryb. Pierwsze dwa miejsca zajmują giganci - Hiszpania i Francja, które przetwarzają i sprzedają głównie własne połowy z łowisk na całym świecie - mówi Zieliński.