Polska priorytetowo traktuje zwalczanie ASF

Polska priorytetowo traktuje kwestię zapobiegania rozprzestrzenianiu się i zwalczania ASF, podejmując działania na wielu płaszczyznach - zapewnił wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podczas spotkania online z unijną komisarz Stellą Kyriakides - podał w piątek resort rolnictwa.

Autor: PAP

Data: 17-12-2021, 18:45

Polska priorytetowo traktuje zwalczanie ASF /fot. Shutterstock

Resort rolnictwa przekazał w komunikacie, że wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk spotkał się w piątek, w formule online, z komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stellą Kyriakides. Jak dodano, było to pierwsze spotkanie, którego tematem była przede wszystkim kwestia regionalizacji wprowadzanej w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF) oraz zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

"Polska jest gotowa do współpracy i wspierania Komisji Europejskiej w jej działaniach na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa żywności" - zapewnił wicepremier Henryk Kowalczyk. Jak podał resort, rozmowa przebiegła "w dobrej atmosferze, która zapowiada dalszą konstruktywną współpracę z Komisją Europejską".

Polska walczy z ASF

"Wicepremier Henryk Kowalczyk zapewnił, że Polska priorytetowo traktuje kwestię zapobiegania rozprzestrzenianiu się i zwalczania ASF, podejmując działania na wielu płaszczyznach we współpracy z wieloma instytucjami. Podziękował również Komisji Europejskiej za pozytywne podejście jej służb do ostatnich wniosków Polski o zmianę dotyczącą regionalizacji, dzięki której wiele polskich gospodarstw znalazło się w obszarach, gdzie obowiązują łagodniejsze restrykcje z powodu ASF" - czytamy w komunikacie.

Jak przekazało ministerstwo, szef polskiego resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że "potrzebna jest dyskusja na poziomie eksperckim o ewentualnej nowelizacji zasad i kryteriów dla geograficznego definiowania regionalizacji ASF w kontekście ich uproszczenia". "Państwa członkowskie objęte taką regionalizacją doświadczają restrykcji w przemieszczaniu świń i produktów z wieprzowiny oraz znacznych strat ekonomicznych z powodu braku możliwości eksportu tych towarów" - czytamy.

MRiRW podało, że komisarz Kyriakides podkreśliła, iż "walka z ASF jest naszą wspólną troską i potrzebna jest współpraca transgraniczna". "Zaznaczyła, że konieczne jest wdrożenie przez Polskę przestrzegania zasad bioasekuracji przez wszystkie gospodarstwa hodujące świnie, gdyż w Polsce są duże obszary występowania ASF, co powoduje poważnie trudności gospodarcze" - napisano.

Strategia walki z Ptasią Grypą

Wicepremier Kowalczyk zapewnił, unijną komisarz, "że Polska przykłada dużą wagę do działań związanych ze zwalczaniem HPAI". Poinformował, że we wrześniu br. Główny Lekarz Weterynarii przyjął "Krajową strategię postępowania przy zwalczaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków". Jak dodał, w Polsce realizowane są prace legislacyjne zmierzające do znowelizowania przepisów dotyczących zasad bioasekuracji gospodarstw utrzymujących drób w celu zwiększenia poziomu ich bezpieczeństwa.

"Prowadzona jest także systematyczna akcja informacyjna wśród hodowców drobiu promująca stosowanie zasad bioasekuracji, jako kluczowego elementu w profilaktyce HPAI" - poinformował wicepremier.

Jak podał resort, komisarz Kyriakides, odnosząc się do przedstawionych przez Polskę informacji, "doceniła polskie wysiłki i starania w walce z grypą ptaków". "Jednocześnie zaproponowała wsparcie merytoryczne KE w kwestiach dotyczących przeciwdziałaniu HPAI" - napisano. Z kolei wicepremier Kowalczyk przyznał, "że Polska wprawdzie posiada własne doświadczenia w tym względzie, niemniej jednak wymiana doświadczeń z ekspertami KE byłaby dla Polski cenna".