Polska radzi sobie z grypą ptaków lepiej niż Francja i USA? "Branża odrobiła lekcję"

Autor: op. AT

Data: 06-09-2022, 14:01

Dzięki temu, że polscy przedsiębiorcy w zakresie bioasekuracji odrobili zadanie i zapewniają bezpieczeństwo ptaków na wysokim poziomie, ogniska grypy ptaków występują teraz w znacznie mniejszej skali niż w innych państwach europejskich, czy USA - oceniają Fermy Woźniak.

Polska radzi sobie z grypą ptaków lepiej niż Francja i USA? fot. shutterstock

Europa w obliczu największego w historii kryzysu pod kątem epidemii grypy ptaków?

Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt jest jednym z najważniejszych obowiązków państwa w zakresie działań administracyjnych, ale odpowiedzialność ciąży przede wszystkim na producentach. Skuteczne egzekwowanie nakazów i zakazów w tym obszarze przyczynia się do poprawy bioasekuracji w zakładach produkcyjnych. Dzięki temu, że polscy przedsiębiorcy w zakresie bioasekuracji odrobili zadanie i zapewniają bezpieczeństwo ptaków na wysokim poziomie, ogniska grypy ptaków występują teraz w znacznie mniejszej skali niż w innych państwach europejskich, czy USA.

Obserwujemy z uwagą co dzieje się na zagranicznych rynkach – w Stanach Zjednoczonych, Francji, czy w ostatnich dniach w nasilonym stopniu także między innymi w Holandii. W Europie stwierdzono aż blisko 2400 ogniska w 36 krajach. Tylko we Francji liczba ta wynosiła ponad 1300 ognisk już w kwietniu tego roku. W Polsce zdiagnozowano 34 ogniska epidemiczne. Różnica ta wynika przede wszystkim z wysokiego stopnia bioasekuracji produkcji na rodzimym rynku.

Polska radzi sobie z grypą ptaków lepiej niż Francja i USA?

W maju tego roku przepisy bioasekuracji zostały rozszerzone i zaostrzone. Każdy zakład w Grupie Woźniak dostosował się do nowych zaleceń GLW oraz wprowadził własne przepisy biobezpieczeństwa. Pracownicy mają aktualne badania, są przydzieleni do konkretnych kurników, przechodzą przez maty dezynfekcyjne, przebierają się w ubrania robocze i podlegają niezapowiedzianym, przesiewowym badaniom mikrobiologicznym. Do kurników nie mają wstępu osoby nieupoważnione, a samochody wjeżdżające na teren Ferm przejeżdżają przez niecki dezynfekcyjne. Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa naszej produkcji. W Polsce zmagamy się z problemem grypy ptaków w mniejszym stopniu niż wiele innych krajów, między innymi dzięki wysokiej trosce o ten aspekt u rodzimych producentów i w lokalnych gospodarstwach - mówi Barbara Woźniak, Pełnomocnik Zarządu Ferm Drobiu Woźniak i Prezes firmy Ovotek.

Przy dużych produkcjach, normy muszą być szczególnie rygorystyczne. Bezwzględnym priorytetem zapewnienia czystości mikrobiologicznej w kurnikach, liniach pakowania i magazynowania oraz w transporcie. Niezwykle ważne jest, żeby wśród pracowników istniała świadomość dotycząca istoty bioasekuracji, bo czynnik ludzki w przypadku grypy ptaków ma najbardziej istotne znaczenia.

Bioasekuracja kluczem w walce z grypą ptaków

- Kiedy w zakładzie produkcyjnym pojawia się wirus grypy ptaków, mamy niemal natychmiast do czynienia ze zdziesiątkowaniem stada. Do samego rozpoznania tego zjawiska nie są konieczne nawet służby weterynaryjne – problem widać gołym okiem. Troska o bioasekurację na najwyższym poziomie może być w tym zakresie zbawienna, ale kluczowy jest czynnik ludzki. Jeśli do zakładu wszedłby człowiek we własnym, niezdezynfekowanym ubraniu i przyniósł w ten sposób wirus – stado natychmiast ucierpi, a choroba ta rozprzestrzenia się w bardzo szybkim tempie i zagraża także ptactwu w otoczeniu. Wokół ogniska grypy ptaków wyznacza się obszar zapowietrzony (o promieniu co najmniej 3 km wokół ogniska choroby) i obszar zagrożony (o promieniu co najmniej 10 km wokół ogniska choroby), które muszą przestrzegać dodatkowych stosownych restrykcji - dodaje Barbara Woźniak, Pełnomocnik Zarządu Ferm Drobiu Woźniak i Prezes firmy Ovotek.

Grypa ptaków staje się całorocznym problemem

Grypa ptaków dziesiątkowała polskie stada jesienią 2020 i wiosną 2021. W tym roku z kolei zaskoczeniem był fakt, że ogniska epidemiczne zaczęły pojawiać się latem, czyli w czasie, kiedy nie występuje migracja ptaków.