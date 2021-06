Polska szybciej wolna od grypy ptaków

Światowa Organizacja Zdrowia skróciła okres przywracania państwom statusu wolnego od grypy ptaków z trzech miesięcy do 28 dni. To nie jedyna decyzja WHO, która ułatwi życie polskim drobiarzom.

Dariusz Goszczyński (KRD-IG) wskazuje, że branża drobiarska z nadzieją przyjęła nowe wytyczne WHO w sprawie grypy ptaków

2020 i 2021 rok były ciągiem negatywnych zdarzeń dla branży drobiarskiej.

Sektor liczy, że decyzje WHO i odmrażanie gastronomii oraz turystyki przyspieszą wychodzenie branży z kryzysu.

Branża apeluje także o zwiększenie integracji i podpisywanie umów kontraktacyjnych, co uchroni sektor przed rozchwianiem.

Dariusz Goszczyński był uczestnikiem webinaru pt. „Za nami rok pandemii w przemyśle spożywczym. co nas czeka w kolejnych kwartałach 2021 roku”, który portalspożywczy.pl zrealizował wspólnie z Bankiem Pekao SA.

Jak w pandemii radziło sobie drobiarstwo?

Dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej przyznał, że nie zaryzykowałby tezy, że drobiarstwo jest największym przegranym pandemii w całym polskim biznesie rolno-spożywczym.

- Rzeczywiście, 2020 rok był bardzo trudny. Na samym początku dowiedzieliśmy się o pierwszym ognisku grypy ptaków, które spowodowało automatyczne zamknięcie dla nas rynków państw trzecich z dużą marżowością, jak Chiny i RPA. Pozostały Hongkong i Singapur, które respektują zasady regionalizacji. Nie było ta pierwsza taka sytuacja, więc pewne procedury mamy wypracowane, natomiast eksport został utrudniony. Część udało nam się przekierować do UE i pracowaliśmy dalej - dodał.

Pod koniec marca 2020 r. pandemia pozrywała łańcuchy dostaw.

- Na rynku zaczęły się problemy związane z odbiorami żywca. Branża była zaprojektowana z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Okazało się, że jest problem ze zbytem. Zakłady odbierały bardzo dużo żywca, który po uboju trafiał na magazyny, ponieważ relacje między hodowcami a ubojniami musiały być utrzymane. Potem, gdy wszystko zaczęło się normalizować, na jesieni dotknął nas dramatyczny wzrost cen pasz. Spowodowało to pogorszenie rentowności produkcji. W sierpniu Polska została uznana za kraj wolny od grypy ptaków, ale szybko okazało się, że mamy kolejne ognisko i rynki zostały ponownie zamknięte. Mieliśmy więc do czynienia z ciągiem negatywnych zdarzeń dla branży - dodał Goszczyński.

Drób - integracja ustabilizuje rynek?

W ocenie dyrektora KRD-IG pandemia pokazała, że w relacjach hodowcy-zakłady ubojowe potrzeba większego pokrycia trwałymi umowami kontraktacyjnymi.

- Potrzebujemy lepszego zintegrowania między zakładem ubojowym a hodowcą. Hodowcy w oparciu o umowy uzyskiwali ceny 3,20-2,80 zł, natomiast ci bez umów byli największymi przegranymi, bo zakłady odbierały od tych, z którym miały podpisane umowy. Gdybyśmy pracowali bardziej na zasadzie, że gdy robione jest wstawienie do kurnika to jest podpisana umowa, taka sytuacja nie miałaby miejsca. Umowy pozwoliłyby całej branży łagodniej przejść przez kryzys i bardziej elastycznie funkcjonować - dodał.

Goszczyński wskazuje, że rynek drobiu cały czas jest mocno rozchwiany.

- W 2020 r. sektor był rozpędzony, kurniki zapełnione i okazało się, że robi się problem z odbiorem. W 2021 r. grypa ptaków uderzyła w sposób niespotykany. Mamy już ponad 300 ognisk, co związane jest z bardzo zimnym marcem i kwietniem. Ocieplenie w czerwcu pokazało, że liczba ognisk spadła. Doprowadziło to do sytuacji, w której na rynku zaczęło brakować żywca na rynku. Możemy więc mówić o dużym rozchwianiu - wskazuje.

Nasz rozmówca wskazuje, że branża mocno liczy na odmrażanie gastronomii w Polsce i Europie.

- Mamy wypracowane relacje nie tylko w Europie, ale i na świecie. Nasz sektor ma wypracowaną swoją markę, co powoduje że gdy horeca zacznie pracować, grypa ptaków ustąpi, a historia pokazuje, że w lato jest tej grypy mniej, to sprawi, że będziemy w stanie szybko wrócić na właściwe tory i odrabiać straty. Otwarcie gastronomii musi być powiązane z możliwością podróżowania. Dopiero to spowoduje ożywienie w naszym sektorze - dodaje.

Pandemia w drobiarstwie - będą przejęcia?

Dariusz Goszczyński został zapytany o możliwe fuzje i przejęcia w branży mięsnej w kontekście problemów drobiarstwa.

- Jak do tej pory nie obserwowaliśmy takich zdarzeń, co też świadczy o odporności sektora. Trudno przewidzieć co będzie się działo dalej. Jeśli rynek będzie rozchwiany, może następować szybsza konsolidacja - dodał.

Grypa ptaków - WHO pomaga

Dyrektor KRD-IG zwrócił uwagę na decyzję WHO, która skróciła okres uznania przywracania państwom statusu wolnego od grypy ptaków z trzech miesięcy do 28 dni.

- Czekamy na akty wykonawcze, natomiast jest to krok w bardzo dobrym kierunku ze względu na odzyskiwanie rynków państw trzecich, ponieważ zyskamy większą elastyczność. WHO podjęło także decyzję o zniesieniu obowiązku raportowania ognisk grypy ptaków w stadach przydomowych. Do tej pory nawet jedna sztuka powodowała, że cały kraj zmieniał status, przez co traciliśmy rynki. Zgodnie z nowymi wytycznymi będzie to wyłączone. Oczywiście te dwie zmiany nie rozwiązują wszystkich problemów. Wciąż nasza administracja prowadzi rozmowy z państwami w kierunku wprowadzenia regionalizacji - to pomogłoby tego ryzyka zw. z grypą ptaków - wskazał.

Goszczyński przestrzegł także przed szybkim powrotem hodowców, którzy ucierpieli przez grypę ptaków i czekają, by szybko zasiedlić kurniki.

- Podmioty dobrze zintegrowane będą mogły wrócić najszybciej. Natomiast decyzje o wstawieniach bez skonsultowania i zbilansowania z możliwościami przetwórni i ubojni mogą doprowadzić do tego, że na jesieni znów będziemy obserwować nadpodaż żywca i kolejne rozchwianie rynku. Współpraca i integracja jest kluczem. Tak to się robi na Zachodzie i tam elastyczność produkcji drobiarskiej jest dużo większa - dodał.

Drobiarstwo a Zielony Ład

Na koniec wystąpienia dyrektor generalny KRD-IG zabrał głos w sprawie Zielonego Ładu.

- Zielony Ład to istotny element rzutujący na przyszłość sektora. Boli nas brak rzetelnej oceny skutków regulacji. Uważamy, że jeśli zostanie wdrożony w obecnym kształcie to ucierpi konkurencyjność rolnictwa, a produkcja zostanie przeniesiona z UE do Brazylii czy innych państw, przez co cele klimatyczne nie zostaną osiągnięte. Zależy nam na tym żeby prowadzić dialog w sposób zrównoważony. Organizacje pseudoekologiczne przenoszą całą dyskusję w sferę emocji. Dlatego oczekujemy od instytucji UE rzeczowej dyskusji nt. rolnictwa. Prowadzimy dialog z ministrem rolnictwa w zakresie wypracowywania ekoschematów dla sektora drobiarskiego. Będą to podwyższone warunki produkcyjne z premią dla hodowców. Musi być to precyzyjnie policzone. Ważne żeby Zielony Ład nie doprowadził do utraty konkurencyjności unijnego rolnictwa - podsumował.