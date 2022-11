Polskich hodowców i producentów wołowiny od 3 lat rozgrzewa dynamiczny wzrost eksportu do Japonii. Według przedstawicieli japońskiej delegacji rozdrobnienie hodowców niesie ze sobą również duże zalety. Twierdzą oni, że poziom jakości, bezpieczeństwa i troski o zwierzęta, a tym samym produkt końcowy stoi w naszym kraju na bardzo wysokim poziomie.

Polska wołowina będzie 'big in Japan'? fot. shutterstock

Big in Japan, czyli jak Japonia pokochała polską wołowinę

Polskich hodowców i producentów wołowiny od 3 lat rozgrzewa dynamiczny wzrost eksportu do Japonii. Niewątpliwe jest to bardzo dobra informacja dla całej branży. Po pierwsze w Polsce wołowina to mięso, które jest spożywane rzadko i traktowane jako produkt premium. Roczne spożycie oscyluje wokół 4 kg rocznie i jest o połowę niższe niż średnia unijna. Eksport wołowiny jest więc niezwykle istotny dla całej branży - wskazuje UPEMI.

- Paradoksalnie niskie, krajowe, spożycie wołowiny w Polsce, pozwala nam za zapewnienie stabilnych dostaw dla zagranicznych kontrahentów – twierdzi Katarzyna Skrzymowska Kierownik Biura Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego – Poza tym dużą rolę odgrywa wysoka jakość i dostępność półproduktów – nie tylko samego mięsa lub jego części, ale również podrobów. Uważam, że jesteśmy dopiero na początku, bardzo obiecującej drogi i należy zrobić wszystko, aby sprostać wymaganiom dalekowschodnich konsumentów. Wszystko wskazuje na to, że intensyfikacja kontaktów handlowych przybiera na sile. Jest to o tyle istotne, że polska wołowina, mimo zdecydowanego zwiększenia poziomu eksportu, nadal nie jest marką dla japońskiego konsumenta. Znają ją importerzy i japońscy producenci. Należy więc skupić się na tym, aby stała się ona znanym i cenionym produktem dla samych Japończyków - dodaje.

Dlaczego polska wołowina?

Najprostszym wyjaśnieniem jest oczywiście umowa handlowa zawarta pomiędzy Japonią a Unią Europejską w 2019 roku, która wprowadza duże ułatwienia we współpracy gospodarczej. Najlepiej opisują to liczby. W 2019 roku do Japonii wyeksportowano 793 tony polskiej wołowiny, zaś w 2021 blisko 10,5 tysiąca ton. Eksperci UPEMI twierdzą, że tak gwałtowny wzrost to przede wszystkim efekt rozpoczęcia współpracy. Obecnie zaś należy zrobić wszystko, aby wzrost ten utrzymać i zacieśniać współpracę.

Nie bez znaczenia, są również działania promujące polską żywność na rynku japońskim. Zarówno te podejmowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, jak i te wynikające z realizacji projektów realizowanych między innymi przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

Na bardzo ciekawy aspekt wskazują członkowie japońskiej delegacji. Wzmożone zainteresowanie polską wołowiną to również efekt braku stabilnych dostaw od dotychczasowych dostawców, którymi były takie kraje jak USA, Meksyk czy Brazylia. Można więc uznać, że początek sukcesu polskiej wołowiny na japońskim rynku to splot wielu okoliczności. Polska wołowina znalazła się więc w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie.

Jak Japońscy eksperci postrzegają polski rynek?

Zgodnie podkreślają, że jest bardzo perspektywiczny. Zauważają również elementy, które mogą nieco utrudniać współpracę na bardzo dużą skalę. Jednym z nich jest dość duże rozdrobnienie hodowców oraz ubojni. Mały stopień konsolidacji, sprawia, że dalekowschodni importerzy zastanawiają się w jaki sposób mogą zagwarantować końcowym odbiorcom utrzymanie powtarzalności jakości mięsa wołowego. Są jednak przekonani, że podejmując współpracę z dużymi organizacjami zrzeszającymi polskich hodowców i producentów wołowiny, które byłyby odpowiedzialne za standaryzację metod i jakości produkcji, będą mogli rozwiązać ten problem.

- Będziemy starać się wspierać naszych hodowców i producentów, tak aby mogli oni podejmować współpracę na dużą skalę – przekonuje Katarzyna Skrzymowska – Na pewno wykorzystamy naszą znajomość rynku oraz przeanalizujemy możliwości techniczne i prawne współpracy z organizacjami i instytucjami na szczeblu państwowym. Jestem przekonana, że szybko uda się wypracować odpowiednie mechanizmy, które zapewnią, że polscy hodowcy i producenci wołowiny będą mogli wykorzystać, tą niewątpliwie, dużą szansę na zwiększenie poziomu eksportu i zacieśnienia współpracy z Japonią.

Według przedstawicieli japońskiej delegacji rozdrobnienie hodowców niesie ze sobą również duże zalety. Twierdzą oni, że poziom jakości, bezpieczeństwa i troski o zwierzęta, a tym samym produkt końcowy stoi w naszym kraju na bardzo wysokim poziomie.

