Polska zaczyna być liderem w eksporcie przetworzonego pstrąga

Ziemowit Pirtań przypomina, że Polska jest największym przetwórcą ryb w Europie, a nasza branża przetwórcza jest jedną z najnowocześniejszych w UE i na świecie.

- W poprzednim okresie finansowania zdecydowano, że duże środki unijne zostaną przeznaczone na rozwój przetwórstwa, co przyniosło wymierny, spektakularny efekt. Przetwórcy planowali, że będą mieć do dyspozycji duże ilości dorsza i łososia norweskiego. W oparciu przede wszystkim o te gatunki rozwinęło się polskie przetwórstwo. Łosoś ma swój określony poziom konsumpcji wynikający z wysokiej ceny. Z kolei jesienią 2019 r. Komisja Europejska wprowadziła czteroletni zakaz połowów dorsza na Bałtyku. Powoduje to, że główną bolączką przetwórni stał się obecnie dostęp do surowca - dodaje.

Przedstawiciel SPRŁ wskazuje, że alternatywą surowcową dla przetwórstwa może być pstrąg.

- Od kilku lat rośnie wolumen pstrąga przetwarzanego zarówno z myślą o rynku krajowym, jak i na eksport, rośnie także gama produktów z pstrąga. Okazuje się, że praktycznie każdy produkt z naszych przetwórni znajduje zbyt w Niemczech czy Francji. Zaczynamy być liderem w eksporcie pstrąga przetworzonego. Na rynku krajowym natomiast o naszego pstrąga zabiegają zarówno przetwórnie, jak i sieci handlowe i branża HoReCa - mówi.

Pirtań zauważa, że hodowcy pstrąga coraz częściej mają do czynienia z niedoborami po stronie podaży niż problemami ze zbytem.

- Cena na rynku krajowym jest stabilna, nie ma dużych wahań jak ma to miejsce w przypadku drobiu czy wieprzowiny. Utrzymuje się także spora nadwyżka eksportowa, którą obecnie pokrywa pstrąg z importu, ale jest to potencjalne miejsce dla powiększającej się produkcji krajowej. Myślę, że duży wpływ na taki stan mają nasze stałe działania, w tym dbanie o rozwój rynku, którego elementem jest obecna kampania "Teraz Pstrąg".

Dlaczego Polska mogłaby być potęgą w hodowli pstrąga? M.in. o tym rozmawialiśmy z Ziemowitem Pirtaniem. Polecamy pełną wersję naszej rozmowy: