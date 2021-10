Polski drób bliżej rynku USA?

W amerykańskim Rejestrze Federalnym opublikowano informację o uznaniu równoważności polskiego nadzoru nad mięsem drobiowym. To krok milowy w toczonej od 15 lat walce o otwarcie rynku USA dla polskiego drobiu.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 21-10-2021, 12:16

Czy Polsce uda się otworzyć rynek amerykański dla eksportu drobiu? fot. unsplash

Polski drób bliżej rynku USA?

15 października 2021 r. dr Mirosław Welz, Główny Lekarz Weterynarii uczestniczył w spotkaniu z Alicią Hernandez, Radcą Rolnym Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki. Celem spotkania było omówienie zagadnień związanych ze współpracą bilateralną Stanów Zjednoczonych Ameryki i Polski w dziedzinie weterynarii oraz ostatnich wydarzeń mających kluczowe znaczenie dla dostępu do rynku amerykańskiego.

7 października 2021 r. w Rejestrze Federalnym opublikowano informację o uznaniu równoważności polskiego nadzoru nad mięsem drobiowym.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

15 lat walki o polski drób w Stanach Zjednoczonych

W ocenie GLW powyższa decyzja świadczy o zaufaniu strony amerykańskiej do polskiego systemu nadzoru weterynaryjnego stanowi kamień milowy w prowadzonych od 2006 r. staraniach o dostęp do rynku amerykańskiego dla polskiego mięsa drobiowego i produktów mięsnych drobiowych.

Dalsze etapy procedury wymagają uzgodnienia wzoru świadectwa zdrowia oraz zatwierdzenia zakładów drobiowych do eksportu. Główny Lekarz Weterynarii podejmie działania zmierzające do finalizacji dostępu do rynku dla blisko 30 zakładów drobiowych, które zgłosiły w ostatnim czasie zainteresowanie uzyskaniem uprawnień eksportowych.

Ponadto, podczas spotkania poruszono także priorytetową dla branży mięsa wieprzowego kwestię, tj. temat dalszych działań koniecznych do umożliwienia eksportu wieprzowych produktów handlowo sterylnych oraz całkowicie ugotowanych produkowanych w zakładach, które znalazły się w strefach objętych ograniczeniami związanymi z ASF.