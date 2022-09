Polski drób jest ceniony w Europie. KRD wydaje oświadczenie dot. badania Otwartych Klatek

Data: 08-09-2022, 09:30

W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej manipulacji oraz nieprawdziwych informacji dot. rzekomej złej jakości mięsa drobiowego, pragniemy podkreślić, że materiał stowarzyszenia „Otwarte Klatki” należy uznać za prywatne opinie tej organizacji nie mające podstaw merytorycznych i naukowych - pisze w oświadczeniu Krajowa Rada Drobiarstwa.

KRD-IG: Otwarte Klatki nie mają kompetencji do badania jakości mięsa. fot. shutterstock

Branża drobiarska vs. Stowarzyszenie Otwarte Klatki

Poniżej publikujemy w całości oświadczenie Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej:

Nie jest to pierwszy przypadek ataku „Otwartych klatek” na polski sektor spożywczy poprzez pseudonaukowe opracowania i publikacje. Organizacja tym razem postanowiła wcielić się w rolę „inspektorów” jakości produktów. Jej prawdziwym celem jest natomiast zniechęcanie konsumentów do jedzenia mięsa, emocjonalne szantażowanie społeczeństwa i zmuszanie go do diety wegańskiej, a nade

wszystko - likwidacja polskich hodowli oraz przemysłu mięsnego.

Otwarte Klatki wymuszają na sieciach przystąpienie do ECC?

Niejednokrotnie w takich sytuacjach okazywało się, że tego typu działalność służy głównie uzyskaniu rozgłosu i idącemu za nim finansowaniu z różnego rodzaju zbiórek publicznych i innych form darowizn. Nie można wykluczyć „zadaniowania” Stowarzyszenia przez lobby, któremu zależy na likwidacji potencjału polskiego sektora drobiarskiego poprzez sianie nieufności i strachu wśród Polek i Polaków oraz

narzucenia własnej ideologii. Rozpowszechniany materiał jest niczym innym, jak próbą ordynarnego wymuszenia na sieciach handlowych przystąpienia do European Chicken Commitment - międzynarodowego porozumienia, z którym „Otwarte Klatki” współpracują.

Odnosząc się do opinii stowarzyszenia „Otwarte Klatki” pt.: „Choroba białych włókien w mięsie drobiowym” należy przede wszystkim podkreślić, że każdy produkt w sklepie podlega systemowi urzędowej kontroli żywności, która gwarantuje jego bezpieczeństwo i jakość. Tylko instytucje państwowe mają wiedzę, kompetencje i właściwe zaplecze laboratoryjne do prowadzenia badań produktów spożywczych.

KRD o manipulacjach ws. jakości polskiego drobiu

Jeżeli przedstawiciele organizacji są przekonani, że produkt spożywczy jest niebezpieczny dla zdrowia wówczas ich obowiązkiem jest powiadomienie właściwych służb.

Polski drób jest ceniony w Europie i na świecie, a polscy producenci drobiu zajmują pierwsze miejsce w Unii Europejskiej nie tylko jeżeli chodzi o wolumen sprzedaży, ale też i jakość sprzedawanych produktów. To osiągnięcie nie byłoby możliwe bez rzetelnej troski o dobrostan zwierząt i jakość procesu produkcji. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną dobrydrob.pl, gdzie znajduje się wiele odpowiedzi na pytania i powielane mity na temat mięsa drobiowego.

Jednocześnie apelujemy o nieuleganiu manipulacjom oraz przyjrzeniu się rzeczywistym celom, które stoją za tym materiałem. Szczegółowo odniesiemy się do manipulacji i przekłamań zawartych w przedmiotowym materiale nie wykluczając działań prawnych.

