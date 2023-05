Najwięksi uczestnicy polskiego rynku drobiarskiego wiele obiecywali sobie po uzyskaniu dostępu do świata arabskiego. Poczynania światowych graczy – Brazylii i Amerykanów - w tym regionie nie wzbudzają jednak długoterminowego optymizmu - wskazuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Polski drób traci szanse na podbicie rynku Arabii Saudyjskiej? fot. shutterstock

Rynek Bliskiego Wschodu, w szczególności Arabia Saudyjska od lat był upatrywany jako perspektywiczny dla polskiego drobiarstwa;

Tymczasem w Arabii Saudyjskiej rozpychają się Brazylijczycy inwestując tam poprzez spółki zależne;

Dlaczego drób z Brazylii wygrywa na Półwyspie Arabskim nie tylko ceną?

Arabowie zwiększają apetyt na drób z Brazylii

Arabia Saudyjska znacznie zwiększyła zakupy brazylijskiego drobiu w 2023 roku - informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz. Po kwietniu tego roku eksport mięsa drobiowego z Brazylii na saudyjski rynek wzrósł aż o 37 proc. do 119,5 tys. ton w porównaniu do wolumenu sprzedanego w analogicznym okresie roku 2022.

Miejsce kluczowego importera brazylijskich kurczaków utrzymują Chiny. Od stycznia do kwietnia 2023 roku na chiński rynek Brazylia sprzedała 262,8 tys. ton drobiu, czyli o 33,3 proc. więcej niż w tym samym okresie roku 2022. Innymi ważnymi odbiorcami byli także: Japonia, RPA, Unia Europejska, Filipiny i Meksyk.

Brazylia eksportuje coraz więcej drobiu

Brazylijski eksport drobiu ogółem w okresie od stycznia do kwietnia roku 2023 wyniósł 1,749 mln ton, co oznacza wzrost o 12,1 proc. r/r w ujęciu wolumenowym, a w ujęciu wartościowym wzrost o 18,9 proc. do 3,413 mld USD. W samym tylko kwietniu sprzedaż eksportowa drobiu z Brazylii zwiększyła się o około 4 proc. do poziomu 435,1 tys. ton w porównaniu do kwietnia roku 2022 (przychody wzrosły o 2,3 proc. r/r do 840,3 mln USD).

Spadek cen pasz ulgą dla brazylijskiego drobiarstwa

Na brazylijskim rynku odnotowano gwałtowne spadki cen kukurydzy – donosi agencja Reuters. Przedstawiciele branży uważają, że prawdopodobnie pozwoli to na złagodzenie presji kosztowej wynikającej z rosnących cen surowców paszowych.

Pasze wykorzystywane w żywieniu drobiu stanowią około 70% kosztów tego rodzaju produkcji. Ceny kukurydzy spadły o blisko 30 proc. w tym roku i znacznie poniżej najwyższych wartości notowanych w 2022 roku na co wpłynęły szacunki rekordowych zbiorów w nadchodzących miesiącach. Oczekiwane ograniczenie wpływu presji kosztowej powinno przynieść ulgę brazylijskim zakładom mięsnym, po trudnym przeszłym okresie związanym z podażą zbóż i ich wysokimi cenami. Obniżenie kosztów produkcji powinno także przyczynić się do utrzymania stabilnych cen żywności.

Zdaniem KIPDiP, warto zwrócić uwagę, że Brazylijczycy obsługują rynek saudyjski poprzez jednostki produkcyjne działające w Brazylii, ale także inne zakłady zlokalizowane w krajach arabskich.

Dlaczego brazylijski drób odnosi sukcesy na Bliskim Wschodzie?

- Brazylijczycy sądzą, że posiadanie jednostek zależnych sprzyja prowadzeniu interesów w tym regionie świata. Brazylia cierpliwie umacnia swój zasięg marketingowy na Bliskim Wschodzie nie tylko wykorzystując przewagę cenową, ale także właśnie poprzez lokalne inwestycje kapitałowe i zwiększenie dystrybucji przez spółki zależne. Brazylijczycy niejednokrotnie podkreślali, że świat arabski i Chiny to dwa najbardziej perspektywiczne regiony do dalszego rozwoju eksportu mięsa drobiowego - wskazuje Izba.

Brazylia wspiera saudyjskie dążenie do samowystarczalności

KIPDiP zauważa także, że zaangażowanie inwestycyjne Brazylijczyków w Arabii Saudyjskiej z pewnością dobrze wpisuje się we wdrożoną przez rząd w Rijadzie politykę zwiększania samowystarczalności w produkcji drobiarskiej.

- Kilka lat temu wzrost samowystarczalności zaczął być wspomagany polityką protekcjonistyczną (restrykcje handlowe, subsydiowanie paszy dla drobiu, dopłaty do inwestycji w produkcję drobiarską). Według informacji podanych przez Saudi Press Agency Arabia Saudyjska planuje inwestycje w wysokości 5 miliardów dolarów, aby stać się krajem samowystarczalnym w produkcji mięsa drobiowego. Zauważalny jest znaczny postęp w zwiększaniu samowystarczalności z 45 proc. w 2016 roku do 68 proc. w 2022 roku. Królestwo stawia sobie za cel osiągnięcie 80 proc. samowystarczalności mięsa drobiowego do 2025 roku - wskazuje Izba.

Spadają szanse eksportowe dla polskiego drobiu na Bliskim Wschodzie?

W opinii analityków Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, wydarzenia inwestycyjne na saudyjskim rynku mogą mieć w niedalekiej przyszłości istotne znaczenie dla podmiotów eksportujących mięso drobiowe z Unii Europejskiej.

- Także najwięksi uczestnicy polskiego rynku drobiarskiego z pewnością wiele obiecywali sobie po uzyskaniu dostępu do świata arabskiego. Poczynania światowych graczy – Brazylii i Amerykanów - w tym regionie nie wzbudzają jednak długoterminowego optymizmu.

Zdaniem KIPDiP, z uwagi na „Wizję 2030” już jesteśmy świadkami tworzenia się bardzo dużych barier konkurencyjnych nie tylko w sprzedaży bezpośredniej w Arabii Saudyjskiej, ale również w krajach pozostałych współpracujących w handlu żywnością z Królestwem.

