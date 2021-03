Polski eksport drobiu spadł po raz pierwszy od 11 lat

Zdaniem analityków z Credit Agricole, sytuacja na polskim rynku drobiu stopniowo się poprawia, choć ceny skupu nadal utrzymują się na poziomach znacząco niższych niż przed wybuchem pandemii. Polska branża drobiarska nadal zmaga się z ograniczeniami eksportowymi na rynki trzecie związanymi z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Uwzględniając ostatnie ogniska choroby, Polska może odzyskać status kraju wolnego od ptasiej grypy najwcześniej w czerwcu br., co również miałoby pozytywny wpływ na ceny, jak zaznaczają analitycy.

– Kluczowy z punktu widzenia dalszej sytuacji cenowej na rynku drobiu jest dalszy przebieg pandemii. Analitycy zakładają, że pod koniec II kw. 2021 r. zacznie ona stopniowo wygasać. Będzie to sprzyjać ożywieniu aktywności w sektorze HoReCa (hotele, restauracje, kawiarnie), co będzie oddziaływać w kierunku wzrostu ceny skupu drobiu. Wyższy popyt zbiegnie się w czasie z niższą podażą mięsa będącą efektem silnego spadku opłacalności jego produkcji, co będzie dodatkowym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu cen drobiu – informują analitycy.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Jak wynika z danych prezentowanych przez bank, w okresie od stycznia do listopada ubiegłego roku wartość polskiego eksportu drobiu (mięsa, przetworów oraz drobiu żywego) zmniejszyła się o 8,7 proc. r/r wobec wzrostu o 11,0 proc. w analogicznym okresie 2019 r. Wynikało to przede wszystkim z niższych cen uzyskiwanych przez polskich eksporterów, jak zaznaczają ekonomiści.

– Tym samym polski eksport drobiu spadł w 2020 r. po raz pierwszy od 2009 r. Cena skupu drobiu wyniosła w styczniu 3,49 zł/kg (-7,4 proc. r/r), a cena pasz dla drobiu ukształtowała się na poziomie 1,51 zł/kg (+11,2 proc. r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza wyniosła w styczniu 2,31 wobec 2,78 przed rokiem, wskazując na silne pogorszenie opłacalności produkcji w ujęciu rocznym. Uwzględniając sytuację na światowym i krajowym rynku drobiu prognozujemy, że cena skupu drobiu na koniec 2021 r. wyniesie ok. 3,70 zł/kg oraz 3,90 zł/kg na koniec 2022 r. – informują analitycy z Credit Agricole.

Czytaj więcej na farmer.pl.