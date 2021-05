Polski rynek zaleją niemieckie tuczniki ze stref ASF?

Minister rolnictwa Brandenburgii Axel Vogel zwrócił się z apelem o zezwolenie na wywóz tuczników pochodzących z obszarów objętych zakazem eksportu do Polski.

Jak donosi portal RTL.de, w związku z objęciem części Niemiec zakazem eksportu wieprzowiny, co jest pokłosiem występowania przypadków ASF w Brandenburgii i Saksonii, minister rolnictwa Brandenburgii Axel Vogel zaapelował do szefowej federalnego resortu rolnictwa Julii Klockner o lobbowanie na szczeblu unijnym w sprawie wydania specjalnego zezwolenia, które umożliwiałoby wywóz tuczników z wspomnianych terenów do Polski.

„Ograniczenie eksportu ma z pewnością sens, jeżeli między obszarami objętymi restrykcjami są obszary wolne od choroby. Ze względu na swoje położenie geograficzne niemieckie fermy mają często bliskie powiązania handlowe z zakładami mięsnymi w zachodniej Polsce i chciałyby dostarczać do nich wieprzowinę” – cytuje brandenburskiego ministra rolnictwa portal RTL.de.

Vogel wezwał również o wsparcie ferm, które ze względu na występowania ASF musiały ograniczyć lub tymczasowo zaprzestać produkcję trzody chlewnej.

