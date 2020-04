Polski start-up PsiBufet pozyskał 1,6 mln zł na budowę zakładu produkcyjnego

W gronie inwestorów znaleźli się między innymi: globalny lider rynku karm dla psów – Butternut Box z Wielkiej Brytanii – a także Kogito Ventures oraz Aniołowie Biznesu z firm takich jak, Tesla, Google, PackHelp czy Groupon.

PsiBufet to rodzinnie założona firma, która od 2016 r. tworzy nowy segment na rynku psiej karmy, dostarczając świeże, gotowane posiłki. Poprzez internetową platformę sprzedażową klienci mogą dostosować dietę pod indywidualne potrzeby swojego pupila. Oferowane karmy są zbilansowane

i ugotowane ze świeżych i naturalnych składników oraz stworzone przez specjalistów w dziedzinie żywienia zwierząt domowych. Świeżo przygotowana karma jest indywidualnie porcjowana i w cyklach od 2 do 4 tygodni wysyłana do klientów. Firma działa na terenie całej Polski i jak podkreśla jej założyciel ma przed sobą bardzo dobre perspektywy rozwoju.

– Polska to drugi pod względem liczby psów kraj w Unii Europejskiej. Jest ich u nas ponad 7,5 mln. Zauważamy, że ten rynek bardzo szybko się zmienia. Podobnie jak większość z nas zaczyna przykładać większą uwagę do jakości jedzenia, które spożywa, tak coraz większa liczba właścicieli psów chce im dostarczać żywność dopasowaną do ich potrzeb. Dzięki nam mogą to robić bez wychodzenia z domu

– mówi Piotr Wawrysiuk, właściciel firmy PsiBufet.

Podkreśla też, że dużym atutem startupu jest intuicyjna platforma zamówień oraz atrakcyjna oferta. – Już od maja wszystko co będzie trzeba zrobić, to wejść na naszą stronę i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących pupila, a my stworzymy idealnie dopasowaną dla niego dietę. Dzienna cena żywienia dla najmniejszych ras rozpoczyna się już od 6,90 zł za dzień.

Rynek karm dla psów dynamicznie rośnie – prognozuje się, że w latach 2019-2023 będzie rocznie rósł o 4,2 proc. Inwestorzy, zauważając wysoki potencjał branży, zdecydowali się na wsparcie firmy. PsiBufet zebrał właśnie ponad 1,6 mln zł w stadium pre-seed. Jednym z kluczowych inwestorów jest globalny lider w kategorii świeżej karmy dla psów, firma Butternut Box. Wśród wspierających PsiBufet znaleźli się także Kogito Ventures oraz Aniołowie Biznesu związani m.in z firmami: PackHelp, Tesla, Google, Groupon, Stamford Alumni, Performance Media. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone m.in. na stworzenie nowego zakładu produkcyjnego pozwalającego na przygotowanie posiłków dla ponad 15 tys. czworonogów.